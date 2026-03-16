[코인 시황] 비트코인 7만4000달러 돌파…중동 긴장 완화에 암호화폐 시장 강한 반등

숏 포지션 대거 청산…랠리 촉발

호르무즈 긴장 완화…유가·달러 하락

비트코인, 두 달 만에 50일 이동평균 돌파

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 여러 차례 실패했던 7만4000달러 저항선을 일시 돌파하면서 암호화폐 시장 전반에 강한 반등이 나타났다. 이더리움과 솔라나 등 주요 알트코인도 전쟁 이전 이후 가장 강한 주간 상승률을 기록하며 시장의 위험 선호가 다시 살아나는 모습이다.

16일 암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 7만4000달러를 일시적으로 돌파한 뒤 다시 그 아래에서 거래됐다. 한국시간 오후 7시 기준 비트코인 가격은 24시간 전에 비해 2.1% 오른 7만3327달러에 거래되고 있다. 최근 일주일 동안 상승률은 약 10%에 달한다.

알트코인의 상승폭은 더 컸다. 이더리움(ETH)은 24시간 동안 6.9% 상승해 2265달러를 기록했고 솔라나(SOL)는 5.5%, XRP는 4.0% 각각 올랐다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스

◆ 숏 포지션 대거 청산…랠리 촉발

이번 상승에는 대규모 숏 스퀴즈(Short squeeze)도 영향을 미쳤다. 숏 스퀴즈란 가격 하락에 베팅한 투자자들이 예상과 달리 가격이 급등하자 손실을 줄이기 위해 서둘러 포지션을 청산하면서 오히려 상승세가 더 커지는 현상을 말한다.

암호화폐 파생상품 데이터 업체 코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 약 9만1978명의 트레이더 포지션에서 총 3억4400만달러 규모의 청산이 발생했다.

이 가운데 숏 포지션 청산이 2억8490만달러로 전체의 약 83%를 차지했다. 가장 큰 청산은 이더리움 숏 포지션으로 1억2790만달러였고 비트코인 1억2450만달러, 솔라나 1850만달러 순이었다. 단일 거래 기준 최대 청산은 비트파이넥스(Bitfinex)에서 발생한 694만달러 규모 비트코인 포지션이었다.

숏 포지션 청산 비중이 압도적으로 높다는 점은 약세 베팅이 강제로 정리되며 상승이 가속됐음을 보여준다. 다만 시장 전반에서 알트코인 상승이 동반됐다는 점에서 단순한 숏 스퀴즈 이상의 요인이 작용했다는 분석도 나온다.

◆ 호르무즈 긴장 완화…유가·달러 하락

최근 암호화폐 시장 반등에는 중동 정세 변화도 영향을 미쳤다. 호르무즈 해협에서 긴장이 완화되는 조짐이 나타나면서 위험자산 투자 심리가 개선됐기 때문이다.

이란 외무장관 아바스 아라그치는 호르무즈 해협이 "적국 선박에 대해서만 폐쇄돼 있다"고 밝혀 기존의 전면 봉쇄 입장에서 한발 물러난 태도를 보였다. 실제로 인도로 액화석유가스(LPG)를 운송하던 유조선 두 척이 일요일 해협을 통과하며 전쟁 이후 첫 상업 선박 통항이 이뤄졌다.

이 같은 분위기 변화 속에서 유가도 상승세가 진정됐다. 브렌트유 선물 가격은 카르그 섬 공격 이후 한때 배럴당 106.50달러까지 올랐지만 이후 104달러 수준으로 내려왔다. 서부텍사스산원유(WTI)는 100달러 아래로 떨어졌다. 달러도 약 0.3% 약세를 보였다.

위험자산 시장도 반응했다. S&P500 선물은 0.3% 상승하며 5거래일 만의 반등이 예상됐고 MSCI 글로벌 주가지수도 3일 연속 하락 이후 안정세를 보였다.

◆ 비트코인, 두 달 만에 50일 이동평균 돌파

기술적 측면에서도 비트코인은 중요한 신호를 보였다. 가격이 두 달 만에 50일 이동평균선을 돌파하며 강세 모멘텀이 강화되고 있다는 분석이다.

비트코인은 최근 3% 이상 상승해 7만3700달러까지 오르며 약 7만1125달러 수준이었던 50일 이동평균선을 넘어섰다. 50일 이동평균선은 시장에서 가장 널리 관찰되는 모멘텀 지표 가운데 하나로 최근까지 가격 상승을 막아온 주요 저항선으로 평가돼 왔다.

Fx프로의 수석 시장 분석가 알렉스 쿠프치케비치는 "50일 이동평균선은 중기 추세를 보여주는 지표로, 이를 확신 있게 돌파할 경우 향후 며칠 동안 중요한 전환점이 될 수 있다"고 말했다.

다만 이런 돌파가 반드시 장기 상승을 보장하는 것은 아니라는 지적도 나온다. 올해 1월에도 같은 돌파가 나타난 뒤 비트코인은 약 8% 상승했지만 상승 모멘텀은 2주 만에 꺾였다.

시장에서는 비트코인이 7만5000달러에 접근할 경우 변동성이 더 커질 가능성을 주목하고 있다.

이 구간에는 거래소 유동성을 공급하는 시장조성자들이 수십억달러 규모의 순 숏 감마(net short gamma) 포지션을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 가격이 상승할수록 이들은 포지션 노출을 중립 수준으로 맞추기 위해 추가 매수에 나설 수 있어 변동성이 확대될 수 있다는 분석이다.

◆ 시장 시선은 Fed 회의로

이제 시장의 관심은 17~18일 열리는 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 옮겨가고 있다. 점도표(dot plot)와 제롬 파월 의장의 발언이 향후 금리 인하 전망을 좌우할 것으로 예상되기 때문이다.

유가는 여전히 높은 수준이지만 호르무즈 해협이 다시 열리는 조짐이 나타나면서 인플레이션 전망도 미묘하게 변화하고 있다. 시장에서는 이번 회의가 금리 인하 기대를 유지시킬지, 아니면 이를 약화시킬지를 가를 중요한 분수령이 될 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com