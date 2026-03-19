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2026.03.19 (목)
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中 증시 AI 비서 매매 주문 급증, 'AI 일임 매매' 경계령

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인공지능(AI) 활용한 주식 매매 급증
"AI는 조력자일 뿐" 매매 결정은 본인이
주식 투자 AI 비서 열풍 속 '맹신' 주의보
데이터 분석 효율성 높지만 '환각 현상'도

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=  중국 증시에서도 최근 인공지능(AI)을 활용한 거래가 급증하며 투자 지형도가 급격히 바뀌고 있지만, 여전히 주의사항이 많다고 중국 경제일보가 19일 보도했다.

경제일보에 따르면 중국 투자자들 사이에서 AI 투자 에이전트는 복잡한 재무제표와 연구 보고서를 분석하던 방식을 넘어, 단 몇 분 만에 기업 분석부터 차트 생성까지 해주는 시대가 됐다.

최근 들어 중국 증시의 많은 투자자가 기업 분석을 비롯한 투자 정보 획득은 물론, 실제 투자 결정에도 AI 에이전트를 광범위하게 활용하고 있다.

하지만 투자 전문가들 사이에서는 AI 비서 에이전트의 편리함 이면에 숨겨진 '알고리즘의 한계'와 '보안 리스크'에 대한 경고의 목소리도 커지고 있다.

직장인 투자자들 사이에서 중국의 '더우바오'나 '랍스터'와 같은 AI 분석 도구는 이미 필수 투자 협력 파트너로 자리 잡았다. AI 에이전트는 방대한 양의 데이터를 실시간으로 처리해 개별 종목과 시장 동향을 파악하는 데 도움을 준다.

경제일보는 AI가 투자자들이 놓치기 쉬운 지표를 짚어주는 등 효율성 측면에서 전례 없는 편의를 제공하고 있다고 밝혔다. 시간이 많이 걸리고 비효율적이었던 기초 조사 과정을 AI가 대체하면서 투자자들은 빠르게 의사 결정을 할 수 있게 됐다.

다만 경제일보는 전문가들을 인용해, AI를 유효하게 활용하되 결코 '전지전능한 도구'로 맹신해서는 안 된다고 지적했다. 최근 SNS에는 일부 사람들이 AI로 막대한 수익을 올렸다고 선전하며 투자자들을 검증되지 않은 알고리즘으로 끌어들이고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 사진=바이두.  2026.03.19 chk@newspim.com

전문가들은 현재의 범용 AI 모델이 가진 내재적 한계를 지적하며 AI 에이전트 활용에 신중을 기할 것을 권고한다.

예를 들어 AI가 학습한 금융 데이터가 노후화되었거나 오염되어 데이터 자체가 부정확할 수 있고, 겉보기엔 논리적이지만 실제로는 터무니없는 결론을 내놓는 '환각(Hallucination)' 사례도 빈번하게 발생한다는 지적이 나온다.

또한 일각에선 AI 에이전트가 숫자로 드러낼 수 없는 기업가 정신이나 지정학적 리스크, 미묘한 시장 심리 변화 등을 완전히 이해하지 못해 엉뚱한 결정을 내릴 수 있다는 주장도 내놓고 있다.

경제일보는 실제로 하락장에서 AI 에이전트의 매매 신호를 맹목적으로 추종하다가 오히려 예상치 못한 대규모 손실을 본 투자자 사례가 속출하고 있다며, AI 에이전트를 활용하는 데 있어 각별한 주의가 요구된다고 밝혔다.

기술적 결함에 따른 외부 공격 위협도 무시할 수 없는 위험 요인이다. 실제 중국 정부는 최근 '랍스터(오픈클로)'와 같은 오픈소스 AI 에이전트들이 높은 시스템 권한을 보유하고 있음에도 보안이 취약해 해킹의 표적이 될 수 있다고 경고했다.

거래 계좌가 무단 탈취될 경우, 시장 변동과 무관하게 기술적 허점으로 인해 투자 원금을 모두 잃어버리는 대형 사고가 발생할 수도 있다는 지적이다.

투자 전문가들은 AI 기술에 대해 '맹목적 거부'나 '무비판적 추종' 모두를 경계해야 한다고 입을 모은다. AI를 정보 정리나 이상 징후 감지를 돕는 '조력자'로 삼되, 최종적인 매매 결정은 인간이 합리적으로 판단해야 한다는 조언이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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