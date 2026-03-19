미국 관세·물류 부담에…정부, 미래차·로봇 분야 지원

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 글로벌 공급망 불안과 통상 환경 변화에 대응해 자동차부품과 미래차, 로봇 산업 지원에 나섰다.
재정경제부 원스톱 수출·수주지원단은 19일 대구 국가산업단지에서 '원스톱 수출 119' 간담회를 열었다고 밝혔다. 이번 간담회는 수출 현안을 점검하고, 미래 성장동력 산업을 육성하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 자동차 부품을 비롯해 미래차·로봇 분야 기업들이 참석해 미국발 관세 대응 지원과 공급망 및 탄소 규제 대응, 수출 물류비 부담 완화, 해외 생산설비 투자에 대한 금융 지원 등 현장에서 겪는 애로사항을 전달했다.
지원단과 관계 부처, 유관기관은 이에 대해 추진 중인 지원 방안을 설명하는 한편 제도 개선이 필요한 사안은 관계 부처에 전달해 보완을 검토할 방침이다.
유법민 지원단부단장은 "미국의 관세 조치 등 통상 불확실성에 더해 최근 중동 정세까지 겹치며 우리 기업들이 수출 판로와 물류 측면에서 어려움을 겪고 있다"며 "현장의 목소리를 면밀히 반영해 실효성 있는 정책 지원과 정보 제공을 지속해 나가겠다"고 말했다.
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