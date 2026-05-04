에이블씨엔씨, 미샤 BB크림 리뉴얼…글로벌 시장 정조준

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'옹기 발효' 등 20여 년 전문성 집약… 브랜드 정체성 강화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이블씨엔씨가 대표 브랜드 미샤의 비비크림을 리뉴얼하며 해외 시장 공략에 속도를 낸다.

에이블씨엔씨는 'M 퍼펙트 커버 BB크림'과 '세럼 BB크림'을 'PRO' 라인으로 개편해 출시했다고 4일 밝혔다. 지난 2007년 출시 이후 누적 판매 1억 개를 돌파한 이 제품은 최근 북미 시장에서 판매 호조를 보이며 글로벌 스테디셀러로 자리 잡았다.

리뉴얼 출시한 'M 퍼펙트 커버 BB크림 PRO(사진 위)'와 'M 퍼펙트 커버 세럼 BB크림 PRO(아래)' [사진=에이블씨앤씨 제공]

이번 리뉴얼은 제품 경쟁력과 브랜드 정체성 강화에 초점을 맞췄다. 패키지를 슬림하게 개선하고 컬러 쉐이드를 한눈에 확인할 수 있도록 설계해 사용 편의성을 높였다. 성분 표기 가시성도 강화해 신뢰도를 끌어올렸다.

핵심 기술인 '옹기 발효' 공법도 전면에 내세웠다. 자연 발효 과정을 통해 원료를 피부 친화적으로 개선하고, 보습과 탄력 기능을 더한 스킨케어형 메이크업으로 차별화를 꾀했다.

에이블씨엔씨는 이번 리뉴얼을 계기로 북미 성과를 바탕으로 유럽 등으로 유통망을 확대하고, 글로벌 비비크림 시장에서 리더십을 강화한다는 전략이다.

nrd@newspim.com