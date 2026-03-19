전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.19 (목)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

김인창 동해해경청장 "국민이 안심하는 동해바다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

1인 조업선·연안사고 예방 총력…"구명조끼는 마지막 생명장치"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제주 출신인 김인창 동해지방해양경찰청장은 해양계 고등학교와 대학을 졸업한 뒤 평생을 바다와 함께해 온 '해양 전문가'로, 바다에서 시작된 삶을 해양경찰로 이어와 현재 공직 생활의 마지막 시기를 동해에서 보내고 있다.

동해지방해양경찰청은 김 청장 취임 100일을 맞아 "해양경찰의 가장 중요한 목표는 국민이 안심할 수 있는 안전한 동해바다를 만드는 것"이라며 예방 중심의 해양안전 정책을 재차 강조했다.

김 청장은 "조직이 어떤 목표를 가지고 나아가야 하는지 늘 직원들과 공유하고 싶었다"며 "우리 조직의 궁극적인 목표는 해상에서 더 이상 안타까운 희생이 발생하지 않도록 하는 것"이라고 말했다.

그는 "모든 활동은 사고 발생 이후 대응에 그치는 것이 아니라 사고 이전에 원인을 제거하는 예방 중심의 활동으로 이어져야 한다"고 강조했다. 또 "해양경찰의 자부심은 국민의 생명을 지키는 것에서 시작된다"며 "한 사람 한 사람의 생명을 보호하고 구조하는 과정에서 조직의 가치와 자부심이 만들어진다"고 밝혔다.

김인창 동해지방해양경찰청장.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.03.19 onemoregive@newspim.com

◆"올해 목표는 1인 조업선 사고 줄이기…구명조끼는 마지막 생명장치"

김 청장은 현재 동해안에서 가장 우려되는 사고 유형으로 1인 조업 어선 사고를 꼽았다. 동해해경청 관할 해역에서는 소규모 어선과 1인 조업선 사고가 꾸준히 발생하고 있으며, 지난해 1인 조업선 인명 피해는 8명으로 최근 5년 평균 3.8명보다 2배 이상 증가해 2025년 전체 선박 해양사고 사망·실종자 9명 가운데 88.9%를 차지했다. 올해에도 이미 3건의 선박 인명사고가 발생한 것으로 집계돼 현장 안전관리 강화가 시급한 상황이다.

그는 "혼자 조업하는 경우 사고가 발생하면 구조까지 시간이 지체될 수밖에 없다"며 "이때 생명을 지켜주는 것이 바로 구명조끼"라고 말했다. 이어 "구명조끼는 단순한 장비가 아니라 생명을 지키는 마지막 안전장치"라며 "반드시 착용하는 문화를 정착시켜야 한다"고 당부했다.

동해해경청은 올해 구명조끼 착용 홍보를 대폭 강화하고, 현장 지도·단속을 병행할 계획이다. 어업인을 대상으로 한 안전교육과 캠페인을 확대해 구명조끼 착용을 생활화하는 문화를 뿌리내리겠다는 방침이다.

◆연안사고 줄이려면 '안전문화'…위험정보 신속 전달 강화

김 청장은 연안사고 예방의 중요성도 거듭 강조했다. 최근 3년간 연안사고 사망·실종자 84명 가운데 80명이 구명조끼를 착용하지 않은 상태였던 것으로 나타나, 기본 안전수칙 준수와 구명조끼 착용 문화 정착이 시급하다는 설명이다. 그는 "연안사고는 매년 꾸준히 발생하고 있어 사후 대응만으로는 한계가 있다"며 "국민 스스로 안전수칙을 지키는 문화가 형성돼야 한다"고 말했다.

동해안을 찾는 관광객 증가도 주요 변수로 꼽힌다. 김 청장은 "KTX 개통과 교통 인프라 확충으로 동해바다를 찾는 관광객이 늘면서 방파제, 갯바위, 해변 등 연안 활동이 함께 증가하고 있다"며 "이에 따른 안전사고 예방을 위한 정책적 대응도 강화하고 있다"고 설명했다.

동해해경청은 국민 친화적 홍보를 통해 구명조끼 착용 문화를 확산하는 한편, 연안사고 예방을 위한 3대 추진전략과 8개 세부 추진과제를 마련해 정책을 추진하고 있다.

그는 "가장 중요한 것은 위험정보를 국민에게 신속하게 전달하는 것"이라며 "연안 안전사고 위험예보제를 강화해 기상과 위험 정보를 빠르게 알리고 너울성 파도, 이안류, 짙은 안개 등 주요 위험 요인에 대한 경고와 안내도 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

◆원거리 조업선 사고 감소…"선제적 안전관리 성과"

동해해경청에 따르면 지난해 원거리 해역에서 발생한 해양사고는 64척으로 최근 5년 평균 75.3척보다 감소했으며 인명피해는 발생하지 않았다. 전년 82척과 비교하면 17척 줄어든 수치로, 기상 악화 시 선박 이동·대피 명령 발령과 선제적 안전관리 강화가 사고 감소에 영향을 미친 것으로 분석된다.

원거리 조업선은 일평균 2022년 41척에서 2025년 65척까지 증가 추세를 보이고 있어, 동해해경청은 선박 증가 속에서도 사고를 줄이기 위한 관리 체계 고도화에 주력하고 있다.

김인창 청장이 2026년 새해 첫 날 삼척항 방파제를 순찰하고 있다.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.03.19 onemoregive@newspim.com

◆"해양안전은 시스템"…정책의 연속성이 관건

김 청장은 조직 운영 철학으로 '해양안전은 시스템'이라는 점을 분명히 했다. 그는 "사람이 바뀌고 시간이 지나도 해양안전 정책은 흔들려서는 안 된다"며 "안전은 한 사람의 의지가 아니라 지속되는 시스템과 원칙으로 지켜지는 것"이라고 말했다. 또 "해양안전은 단발성 정책이 아니라 현장에서 쌓인 경험과 정책, 대응체계가 계속 이어질 때 비로소 안전한 바다가 만들어진다"고 강조했다.​

현장 대응에서 매뉴얼을 넘어선 판단 능력의 중요성도 언급했다. 김 청장은 "매뉴얼은 기본이지만 바다는 항상 같은 상황이 아니다"라며 "현장의 해양경찰이 합리적인 판단과 책임 있는 결정을 통해 대응해야 한다"고 말했다.

특히 구조 현장에서의 '첫 보고'에 대해 "현장에 도착한 세력의 첫 임무는 정확한 상황을 지휘부에 보고하는 것"이라며 "첫 보고가 구조의 방향을 정하고 작전을 완성한다"고 설명했다. 그는 "수색·구조·경비·안전·항공·정보 등 모든 기능이 하나로 움직일 때 국민이 안심할 수 있는 바다가 만들어진다"고 덧붙였다.

◆"전국에서 가장 안전한 바다 만들겠다"

김 청장은 동해해경청 직원들에게 "조직의 자부심은 국민이 더 이상 희생되지 않도록 우리가 지키는 데 있다"며 "현장에서 최선을 다해 주고 있어 늘 감사한 마음"이라고 전했다. 내년 퇴직을 앞둔 그는 "동해해경청에서 근무하게 된 것 자체가 큰 행운이라고 생각한다"며 "동해해경청의 자부심은 결국 전국에서 가장 안전한 바다를 만드는 것"이라고 말했다.

김인창 청장은 "바다는 늘 우리 곁에 있지만 언제든 위험해질 수 있다"며 "국민이 안심하고 바다를 찾을 수 있도록 사고를 줄이고 안전한 동해바다를 만드는 데 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

◆김인창 청장 프로필

▲제주 성산수고 ▲목포해양대 졸업 ▲동국대학교 졸업 ▲연세대학교 행정대학원 졸업 ▲1994.04 해양경찰청 간부후보 42기 임용(경위) ▲2014.04 해양경찰청 항공과장(총경) ▲2015.01 포항해양경비안전서장 ▲2016.01 제주지방해양경비안전본부 경비안전과장 ▲2017.01 제주해양경찰서장 ▲2017.12 해양경찰청 수색구조과장 ▲2020.01 해양경찰청 운영지원과장 ▲2021.01 해양수산부 해양경찰정책관 파견(경무관) ▲2021.12 제주지방해양경찰청장 ▲2023.06 서해지방해양경찰청장 ▲2024.08 해양경찰청 수사국장 ▲2025.12 동해지방해양경찰청장(現)

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
사진
김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동