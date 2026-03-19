울산시, 18세 청소년 독감 예방접종 전국 최초 지원

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 고3 수험생 건강 보호를 위해 9월부터 18세 청소년 인플루엔자 예방접종을 전국 광역지자체 최초로 지원한다고 19일 밝혔다.
시는 고3 수험생인 18세 청소년 대상 인플루엔자 예방접종 지원을 위해 지난 3월 17일 울산시의회 심의를 거쳐 2026년 제1회 추가경정예산을 확보했다.
일부 기초지자체에서 18세 청소년 접종 지원 사례는 있으나 광역지자체 차원에서는 울산시가 전국 최초다. 수험생은 학교와 학원에서 장시간 밀집 환경에 노출되며 입시 준비 피로와 스트레스로 면역력이 저하돼 호흡기 감염병에 취약하다.
인플루엔자 감염 시 학업 공백으로 입시 일정에 차질이 생길 수 있어 예방이 필수적이다. 이에 시는 울산 거주 18세 청소년에게 9월부터 매년 절기 인플루엔자 접종 기간 내 1회 예방접종을 지원한다. 접종은 시 관내 지정 위탁의료기관 240곳에서 가능하다.
인플루엔자는 감염병 예방 및 관리법상 필수예방접종 감염병이며 국가 지원 대상은 생후 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신으로 올해 14세 어린이까지 확대됐다. 시는 국가 지원 사각지대인 18세 청소년을 자체 사업으로 추가 지원해 수험생 건강 보호를 강화한다.
시 관계자는 "수험생이 건강한 상태에서 학업에 집중할 수 있도록 접종을 추진했다"며 "앞으로 감염병 예방으로 시민 건강과 안전한 도시 환경을 조성하겠다"고 말했다.
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