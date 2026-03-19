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'대입 빨간줄'도 안 통하는 학폭…'관계회복 숙려제' 안착 관건

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대입 반영에도 효과 미미…갈등 중재 체계 강화 필요성↑
'학폭 아님' 늘고 중대조치 줄어…"교육적 해결력 키워야"
초등 저학년 중심 숙려제…"교권 강화·보호 병행돼야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 학교폭력 조치사항을 대학입시에 의무 반영하는 이른바 '대입 빨간 줄'까지 도입됐지만 학폭 통계에서 유의미한 효과가 나타나지 않고 있다.

교육계에서는 학폭위 회부나 학생부 반영 의무화 같은 엄벌주의만으로는 학교폭력을 근본적으로 줄이기 어렵다고 보고 있다. 단순 처벌보다 갈등을 조기에 중재하고 관계를 회복하는 방식으로 대응 체계를 바꿔야 한다는 지적이다.

19일 교육계에 따르면 교육부는 지난 17일 '2025년 2차 학교폭력 실태조사' 결과를 발표했다.

2025년 2차 학교폭력 실태조사 결과. [사진=김아랑 미술기자]

이 조사에서 전체 초·중·고교생의 학교폭력 피해 응답률은 3.0%로 집계됐다. 피해 응답률이 역대 최고치였던 '2025년 1차 실태조사' 당시 2.5%보다 높은 수치다. 다만 1차는 전수조사, 2차는 표본조사라는 차이가 있다.

학교급별로는 초등학생 피해 응답률이 5.1%로 가장 높았고 중학생 2.4%, 고등학생 1.0% 순이었다. 피해 유형은 언어폭력이 40.3%로 가장 많았고 집단따돌림 15.3%, 신체폭력 13.9%, 사이버폭력 6.8%, 스토킹 5.6%, 성폭력 5.1% 순으로 나타났다.

2026학년도 대학입시부터는 학폭 조치사항이 대학 입학전형에 의무 반영되고 있다. 교육열이 높은 한국 사회 특성상 사실상 학생부에 '빨간 줄'을 긋는 셈이다. 2023년 관련 정책이 발표됐다는 점을 고려하면 통계상으로는 뚜렷한 효과가 나타나고 있지 않다.

그러나 교육 현장에서는 '폭력이 늘었다기보다는 학폭이 늘었다'는 분석이 나온다. 일반적인 학생 간 갈등이 학폭으로 비화되는 경우도 무시할 수 없다는 것이다.

특히 초등학생 피해 응답률이 유독 높게 나온 점은 최근 학교폭력 양상을 보여주는 대목으로 해석된다. 교육부 역시 초등학생의 경우 통상적인 갈등과 학교폭력을 명확히 구분하기 어려워 관련 민감도가 높게 반영된 측면이 있다는 입장이다. 실제로 2024학년도 교육지원청 학교폭력대책심의위원회(학폭위) 심의 결과 '학교폭력 아님' 결정 비중은 전체 평균 18.8%였지만 초등학교는 23.0%로 더 높았다.

최근 수년간의 통계도 비슷한 흐름을 가리킨다. 교육부가 지난해 4월 발표한 학폭위 심의 결과 학폭이 아닌 경우는 2021년 10.7%, 2022년 13.5%, 2023년 16.0%로 꾸준히 늘었다. 반면 출석정지 이상 중대조치 건수는 같은 기간 11.4%, 9.4%, 9.3%로 낮아졌다.

피해 응답률은 오르는데 학폭위에서 '학폭 아님' 판단은 늘고 중대조치는 줄고 있는 셈이다. 학폭의 심각성이 옅어졌다고 단정하기보다는, 경미한 다툼과 관계 갈등까지 학폭 신고와 심의로 이어지는 사례가 많아지고 있음을 방증하는 통계라는 해석에 무게가 실린다.

최근 교육계에서 학폭 문제를 놓고 대화와 조정을 통해 초기에 교육적으로 해결할 필요성이 크다는 목소리가 나오는 이유다. 교육적 해결은 불필요한 행정력 낭비를 방지하고 아동의 갈등 해결 능력을 키운다는 이점도 있다.

교육부가 최근 제7기 학교폭력대책위원회를 열고 심의한 '학폭 예방 및 대책 2026년 시행계획'의 뼈대도 이 같은 문제의식에서 출발한다. 초등학교 1·2학년을 대상으로 경미한 사안의 경우 학폭 심의 전에 관계회복 프로그램을 먼저 운영하는 '관계회복 숙려제'를 이달부터 본격 도입하는 것이다. 학교폭력 제로센터 내 관계개선 지원단 규모도 늘려 제도의 현장 운영을 지원할 계획이다.

다만 제도 안착을 위해서는 교원의 교육권 강화와 법적 안전장치가 선행돼야 한다는 지적도 적지 않다. 익명을 요청한 한 교사는 "통계상 학폭 증가와 교권 약화 이슈가 시기상 거의 맞물린다"며 "교육적 해결은 교사의 지도 아래 이뤄져야 하는 건데, 학생과 학부모가 교사를 믿지 않으면 불가능하다"라고 말했다.

한국교원단체총연합회(교총)는 지난 17일 입장문을 통해 초등 저학년 대상 학교폭력 숙려제가 처벌보다 교육적 해결을 우선시하는 바람직한 방향이라고 평가하면서도, 현장에서는 교사가 경미한 사안에 대해 사과나 조정을 권고하는 과정만으로도 학부모 민원이나 아동학대 신고에 노출되는 실정이라고 우려했다.

교총은 "교원의 교육적 판단과 조정 과정에 대해 학부모의 무분별한 불복과 민·형사상 소송 제기를 막을 법적 면책 장치가 마련되지 않으면 이번 시행계획은 성공하기 어렵다"며 "교육활동과 무관한 사안이나 성인에 의한 폭력은 학교폭력 정의에서 제외하고, 경찰과 검찰 등 사법체계가 전담하도록 역할을 재조정해야 한다"라고 강조했다.

jane94@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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