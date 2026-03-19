"충남 도의원 정수 축소 중단하라"...김태흠, 단단히 뿔났다

"인구기준 결정은 획일적...균형발전에 역행" 주장
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 김태흠 충남지사가 국회의 충남 지역 도의원 정수 축소 움직임에 대해 "정치적 유불리에 따른 것 아니냐"며 강하게 반발했다.
김태흠 지사는 19일 SNS를 통해 "국회는 충남도민의 대표성을 깎아내리는 선거구·정수 획정 논의를 중단하라"고 밝혔다.
그는 "현재 국회 논의 과정에서 금산·서천·태안 등 충남 지역 도의원 정수를 2명에서 1명으로 줄이려 한다"며 "이는 충남의 현실과 특수성을 외면한 무책임한 결정"이라며 단단히 성난 입장을 보였다.
김 지사는 "충남 농어촌 지역은 생활권이 넓게 분산돼 있고 교통 여건이 열악하며 고령화도 심각하다"며 "이럴수록 행정 수요는 더 많고 주민 목소리를 담아낼 대표성은 오히려 더 강화돼야 한다"고 강조했다.
또 "단순히 인구 기준만으로 의석을 줄이는 것은 획일적 판단"이라며 "균형발전에 역행하고 농촌 지역 소멸을 가속화하는 단견"이라고 비판했다.
김 지사는 형평성 문제도 제기했다. 그는 "같은 기준이라면 전남 지역 의석도 줄어야 한다"며 "이번 논의가 정치적 유불리에 따라 움직이는 것은 아닌지 지켜보겠다"고 밝혔다. 이어 "지금이라도 지역 특성을 반영한 공정한 논의가 이뤄져야 한다"며 국회의 재검토를 촉구했다.
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