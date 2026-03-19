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서울 아파트값 7주째 상승 둔화…성동구 103주만에 하락 전환

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성동 103주-동작 57주 만 매맷값 하락 전환
강남·한강벨트發 약세 확대…전셋값 강보합

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난해 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구와 함께 서울 아파트값 상승을 견인했던 성동구 아파트값이 103주만에 하락했다. 한강벨트 동작구도 57주 만에 아파트값이 떨어졌다. 이같은 고가 아파트 밀집지역의 가격 약세가 뚜렷해지면서 서울 전체 아파트값은 0.05% 주간 상승률을 보이며 7주 연속 매맷값 상승률이 둔화되는 모습이다. 

19일 한국부동산원의 2026년 3월 3주(3월16일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격은 0.02% 상승했으며 전세가격은 0.09% 상승을 기록했다.

수도권 아파트 매매가격은 0.05% 오른 가운데 서울은 0.05% 주간 상승률을 기록했다. 이는 지난주(0.08%)보다 줄어든 상승폭으로 서울 아파트 매맷값은 7주 연속 상승폭이 둔화됐다. 전반적인 시장 참여자의 관망 분위기가 이어지는 가운데 일부 단지에서 하락 매물이 나타나며 가격 조정 계약이 체결되고 있으나 정주여건이 양호한 단지를 중심으로 수요가 지속되며 서울 전체 아파트 매맷값이 상승하고 있다는 게 한국부동산원의 분석이다. 

[자료=국토부]

특히 지난해 서울 아파트값 상승세를 이끌었던 성동구 아파트 매맷값이 -0.01% 주간변동률을 보이며 지난 2024년 3월 2주 이후 103주 만에 하락했다. 한강벨트 지역 중 하나인 동작구도 이번주 -0.01%로 57주만에 하락 전환했다. 이와 함께 강남·서초·송파 강남3구와 용산구의 동반하락은 3주째 이어지고 있다. 강남구가 -0.13% 주간변동률을 보였으며 서초구는 -0.15%, 송파구는 -0.16%, 용산구는 -0.08% 변동률을 기록했다. 강남3구와 인접한 강동구도 -0.02% 변동률을 보이며 2주째 하락을 이어갔다.  

반면 비 한강벨트 자치구는 상승세를 이어갔다. 중구와 성북구가 0.20% 상승했으며 서대문구도 0.19%로 높은 매맷값 상승률을 기록했다. 또 한강벨트 가운데 영등포구는 최근 개발사업이 확정된 신길·영등포동 역세권 위주로 0.15% 상승했다. 양천구와 강서구도 0.14% 상승률을 보이며 서울지역 아파트값 상승을 견인했다. 

경기 아파트값도 지난주 0.10%에서 0.06%로 상승폭이 둔화됐다. 안양동안(0.40%)은 평촌·관양동 대단지 위주로 올랐으며 용인수지(0.29%), 광명시(0.22%)의 강세가 두드러졌다. 경기 아파트값을 이끄는 양대축인 성남분당은 0.11% 상승률을 보였으나 지난주(0.26%)에 비해 상승폭이 크게 줄었다. 또 과천은 -0.06%로 하락하며 5주 연속 하락을 이어갔다. 인천은 이번주 보합(0.00%)으로 돌아섰다. 부평구(0.04%), 미추홀구(0.03%)에서 아파트값 상승이 나타났다.

지방은 0.00% 보합을 기록했다. 5대광역시는 지난주에 이어 보합을 이어갔다. 울산은 0.13% 상승률을 보이며 지난주(0.08%)보다 상승폭이 확대됐다. 세종은 지난주(-0.01%)에 이어 -0.04%로 하락폭을 더 키웠으며 8개도는 지난주(0.02%)대비 둔화된 0.01% 상승률을 보였다. 전북(0.08%)이 전주덕진(0.23%), 남원시(0.18%)에 힘입어 상승세를 이어갔다. 

전국 주간 아파트 전세가격은 0.09%로 지난주와 같은 상승폭을 보이며 오름세를 지속했다. 

[자료=국토부]

서울은 0.13% 주간상승률을 보이며 지난주(0.12%)보다 상승폭을 확대했다. 관악구가 봉천·신림동 대단지 위주로 0.32% 상승을 기록했으며 도봉구(0.31%), 광진구(0.28%), 구로구(0.27%), 성북구(0.22%), 노원구(0.18%), 서초구(0.17%), 중구(0.15%) 등에서 높은 전셋값 상승이 나타났다. 

경기는 0.12%로 지난주(0.13%)대비 소폭 상승폭이 줄었다. 화성동탄(0.35%), 광명시(0.32%), 하남시(0.30%), 용인기흥(0.26%), 수원영통(0.24%) 등에서 전셋값이 올랐다. 지난주 0.08% 전셋값 상승률을 기록한 인천은 0.10%로 상승폭이 확대됐다. 

지방은 0.06% 오른 가운데 ▲5대광역시 0.08% ▲세종 0.24% ▲8개도 0.04% 상승을 각각 기록했다. 울산이 남구(0.20%)에 힘입어 0.15% 올랐으며 부산도 0.12% 상승했다. 

donglee@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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