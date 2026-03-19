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다가오는 북중미월드컵 본선… 길어지는 손흥민의 골 침묵

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스트라이커 아닌 2선 플레이메이커 활약... 경기당 슈팅수 줄어

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민(LAFC)의 골 침묵이 길어지는 가운데 80여일 앞으로 다가온 북중미월드컵 본선을 앞둔 홍명보호에도 경고등이 켜졌다. 손흥민은 18일(한국시간) 코스타리카 알라후엘라 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 LD 알라후엘렌세와의 2026시즌 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전에 선발 출전해 풀타임을 뛰었지만 유효 슈팅 0개로 LAFC공격진 중 최저 평점을 받았다.

2선 공격형 미드필더로 배치돼 그라운드 곳곳을 누볐지만 결정적인 장면을 만들어내지 못했다. 90분 동안 기록한 슈팅은 전반 10분 페널티박스 오른쪽에서 날린 오른발 슛과 전반 26분 아크 정면에서 직접 처리한 프리킥 두 차례가 전부였다. 나머지 시간에는 알라후엘렌세 수비형 미드필더 아론 살라자르의 거친 태클에 시달리며 몸싸움에 더 많은 에너지를 쏟아야 했다. 후반 5분 살라자르의 위험한 태클에 격하게 항의하다가 두 선수 모두 옐로카드를 받는 장면도 나왔다.

손흥민은 리그와 컵을 합쳐 7경기 연속 골 침묵을 이어가게 됐다. 시즌 첫 골은 지난달 레알 에스파냐와의 챔피언스컵 1라운드에서 넣은 페널티킥이 유일하다. MLS 정규리그에서는 아직 '0골'이다.

[로스앤젤리스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=LAFC 공격수 손흥민이 지난 7일 BMO 스타디움에서 열린 MLS 댈러스와의 홈경기 도중 심판에게 거친 플레이에 대한 항의를 하고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

집중 견제탓이기도 하지만 슈팅 수치도 눈에 띄게 줄었다. 축구 통계 사이트 스쿼카 집계에 따르면 손흥민은 2025시즌 MLS 리그 13경기에서 총 46개의 슈팅(경기당 3.5개)을 기록했다. 이 가운데 수비에 막히지 않은 슈팅은 34개, 경기당 2.6개였다. 그러나 2026시즌 리그 4경기에서는 슈팅이 10개(경기당 2.5개)에 그쳤고, 블로킹을 제외하면 유효 슈팅 시도는 4개(경기당 1개)에 불과하다. 박스 근처에서 공을 받으면 언제든 골로 이어질 것 같던 예년과 비교하면 슈팅 기회 자체가 줄었다.

역할 변화도 영향을 미쳤다. MLS 사무국과 현지 매체들은 최근 분석 기사에서 "손흥민이 최전방 스트라이커가 아닌 2선 플레이메이커로 내려오면서 드니 부앙가와 함께 만들어내던 폭발적인 듀오의 모습이 줄어들었다"고 지적했다. 실제로 손흥민은 지난 시즌 부앙가와 함께 LAFC의 18골을 연속해서 책임지며 투톱만으로 득점을 해결하는 기록을 세웠지만, 올 시즌에는 중원 하프스페이스까지 내려와 빌드업과 전개를 병행하면서 골문과의 거리가 멀어졌다.

홍명보호는 다음 달 A매치 기간 동안 영국과 오스트리아에서 두 차례 평가전을 치른다. 3월 28일 오후 11시(한국시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 코트디부아르(FIFA 랭킹 37위), 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아 빈 에른스트하펠 스타디온에서 오스트리아(24위)와 맞붙는다. 북중미월드컵 본선을 앞두고 남미·유럽 스타일을 동시에 점검하는 리허설 무대다.

손흥민은 오는 22일 오전 9시 45분(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴 Q2 스타디움에서 열리는 MLS 5라운드 오스틴FC 원정에서 리그 1호골이자 시즌 2호골을 노린다. 경기 직후 곧바로 유럽으로 이동해 대표팀에 합류한다. 오스틴전에서 득점포를 다시 가동해 골 감각을 되찾느냐, 아니면 더욱 깊어진 골 침묵에 빠져 합류하느냐에 따라 홍명보호 공격력의 무게감도 달라질 전망이다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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