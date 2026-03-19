"잇몸 관리 소홀, 소화기암 위험↑"…동국제약 잇몸의 날 행사 개최

치아 상실 시 식도암 연관성 16% ↑

하루 3회 양치·연 2회 스케일링 권유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대한치주과학회와 동국제약은 19일 서울 중구 한국프레스센터에서 '철저한 잇몸관리, 소화기암 위험을 줄입니다'를 주제로 '제18회 잇몸의 날' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에서는 잇몸 건강과 소화기암 간 연관성을 주제로 한 연구 결과가 발표됐다. 구강은 소화기와 직접 연결된 기관인 만큼, 잇몸 관리를 소홀히 할 경우 치주질환 관련 세균에 의해 소화기암 발생 위험이 높아질 수 있다는 설명이다.

대한치주과학회와 동국제약은 제 18회 잇몸의 날 '철저한 잇몸관리가 소화기암 위험을 줄입니다' 캠페인을 열고 철저한 잇몸관리의 중요성을 강조했다. [사진=동국제약]

첫 번째 발표에서 중앙대학교 의과대학 소화기내과 박재용 교수는 국민건강보험공단 데이터를 기반으로 잇몸 건강과 식도암 간 연관성을 분석한 연구 결과를 소개했다.

연구에 따르면 치아 상실이 있는 경우 식도암과의 연관성이 약 16% 높았고, 치주질환이 있는 경우 약 10% 높은 연관성을 보였다. 또한 하루 3회 미만 칫솔질, 취침 전 칫솔질 부족, 치간 세정 도구 미사용 등 구강 위생 습관 역시 식도암과 통계적으로 유의한 연관성을 나타냈다.

박 교수는 구강 내 미생물 변화와 만성 염증이 식도 점막에 영향을 미칠 가능성이 있으며, 정기적인 구강 검진과 위생 관리가 중요하다고 강조했다. 이어 조선대학교 치과대학 국중기 교수는 잇몸병 원인균이 대장암 발생과 진행에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과를 발표했다.

국 교수는 국제 학술지 네이처(Nature)에 발표된 연구를 통해 잇몸병 원인균인 '푸소박테리움 뉴클레아툼(Fusobacterium nucleatum)' 중 특정 아종이 위산을 견디고 대장까지 도달해 암을 악화시키는 역할을 한다고 설명했다. 동물실험에서도 해당 균이 대장암 초기 발생과 진행 과정에 관여하는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

단국대학교 치과대학 이성조 교수는 암 환자를 위한 구강 관리 방법을 소개했다. 항암 치료 과정에서 구강건조증과 구강 위생 관리 어려움으로 다양한 구강 합병증이 발생할 수 있는 만큼 치료 전·중·후 단계별 관리가 필요하다는 설명이다.

대한치주과학회는 이날 '잇몸도 소화기 건강도 3·2·4 수칙'도 제시했다. 수칙은 ▲하루 3회 이상 칫솔질 ▲연 2회 스케일링 ▲치간칫솔 사용 등이다. 학회는 해당 수칙이 치태 형성을 억제하고 구강 내 세균을 줄여 전신 건강 관리에도 도움이 될 수 있다고 설명했다.

행사에서는 충남 서산시 보건소 구강보건팀과 대한치과의사협회 관계자에게 구강 건강 증진 공로를 인정해 감사패를 수여했다.

설양조 대한치주과학회 회장은 "잇몸 건강은 저작 활동뿐 아니라 영양 관리에도 영향을 미치는 중요한 요소"라며 "전신 건강을 위한 잇몸 관리 중요성을 알리는 활동을 지속하겠다"고 말했다.

송준호 동국제약 대표는 "잇몸 건강의 중요성을 알리는 데 함께할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 국민 구강 건강 증진을 위한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 대한치주과학회와 동국제약은 '잇몸의 날' 주간을 맞아 대국민 건강강좌와 재능기부 스케일링 활동 등 다양한 온·오프라인 캠페인을 진행할 예정이다.

sykim@newspim.com