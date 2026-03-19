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"잇몸 관리 소홀, 소화기암 위험↑"…동국제약 잇몸의 날 행사 개최

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치아 상실 시 식도암 연관성 16% ↑
하루 3회 양치·연 2회 스케일링 권유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대한치주과학회와 동국제약은 19일 서울 중구 한국프레스센터에서 '철저한 잇몸관리, 소화기암 위험을 줄입니다'를 주제로 '제18회 잇몸의 날' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에서는 잇몸 건강과 소화기암 간 연관성을 주제로 한 연구 결과가 발표됐다. 구강은 소화기와 직접 연결된 기관인 만큼, 잇몸 관리를 소홀히 할 경우 치주질환 관련 세균에 의해 소화기암 발생 위험이 높아질 수 있다는 설명이다.

대한치주과학회와 동국제약은 제 18회 잇몸의 날 '철저한 잇몸관리가 소화기암 위험을 줄입니다' 캠페인을 열고 철저한 잇몸관리의 중요성을 강조했다. [사진=동국제약]

첫 번째 발표에서 중앙대학교 의과대학 소화기내과 박재용 교수는 국민건강보험공단 데이터를 기반으로 잇몸 건강과 식도암 간 연관성을 분석한 연구 결과를 소개했다.

연구에 따르면 치아 상실이 있는 경우 식도암과의 연관성이 약 16% 높았고, 치주질환이 있는 경우 약 10% 높은 연관성을 보였다. 또한 하루 3회 미만 칫솔질, 취침 전 칫솔질 부족, 치간 세정 도구 미사용 등 구강 위생 습관 역시 식도암과 통계적으로 유의한 연관성을 나타냈다.

박 교수는 구강 내 미생물 변화와 만성 염증이 식도 점막에 영향을 미칠 가능성이 있으며, 정기적인 구강 검진과 위생 관리가 중요하다고 강조했다. 이어 조선대학교 치과대학 국중기 교수는 잇몸병 원인균이 대장암 발생과 진행에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과를 발표했다.

국 교수는 국제 학술지 네이처(Nature)에 발표된 연구를 통해 잇몸병 원인균인 '푸소박테리움 뉴클레아툼(Fusobacterium nucleatum)' 중 특정 아종이 위산을 견디고 대장까지 도달해 암을 악화시키는 역할을 한다고 설명했다. 동물실험에서도 해당 균이 대장암 초기 발생과 진행 과정에 관여하는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

단국대학교 치과대학 이성조 교수는 암 환자를 위한 구강 관리 방법을 소개했다. 항암 치료 과정에서 구강건조증과 구강 위생 관리 어려움으로 다양한 구강 합병증이 발생할 수 있는 만큼 치료 전·중·후 단계별 관리가 필요하다는 설명이다.

대한치주과학회는 이날 '잇몸도 소화기 건강도 3·2·4 수칙'도 제시했다. 수칙은 ▲하루 3회 이상 칫솔질 ▲연 2회 스케일링 ▲치간칫솔 사용 등이다. 학회는 해당 수칙이 치태 형성을 억제하고 구강 내 세균을 줄여 전신 건강 관리에도 도움이 될 수 있다고 설명했다.

행사에서는 충남 서산시 보건소 구강보건팀과 대한치과의사협회 관계자에게 구강 건강 증진 공로를 인정해 감사패를 수여했다.

설양조 대한치주과학회 회장은 "잇몸 건강은 저작 활동뿐 아니라 영양 관리에도 영향을 미치는 중요한 요소"라며 "전신 건강을 위한 잇몸 관리 중요성을 알리는 활동을 지속하겠다"고 말했다.

송준호 동국제약 대표는 "잇몸 건강의 중요성을 알리는 데 함께할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 국민 구강 건강 증진을 위한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 대한치주과학회와 동국제약은 '잇몸의 날' 주간을 맞아 대국민 건강강좌와 재능기부 스케일링 활동 등 다양한 온·오프라인 캠페인을 진행할 예정이다.

sykim@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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