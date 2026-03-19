경기 중소기업·소상공인 100인, 안민석 교육감 예비후보 '지지 선언'

오호석 총회장 "삶과 연결된 교육 필요… 정당·진영 떠나 미래 세대 위한 선택"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기지역 중소기업과 자영업자, 소상공인 100인이 안민석 경기도교육감 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다고 19일 밝혔다.
도내 각지 직능단체 및 소상공인 관계자들은 지난 18일 오후 안민석 예비후보 캠프 사무소에 모여 "안 후보는 삶과 연결된 교육을 실현할 적임자"라며 지지 의사를 밝혔다.
이날 행사에서 오호석 총회장은 "교육은 단순한 학교 내부의 문제가 아니라 지역과 사회 전체의 근간"이라며 "이제는 책상이 아닌 현장에서 답을 찾는 교육으로 근본적인 방향 전환이 필요한 시점"이라고 19일 강조했다.
이어 오 총회장은 "안민석 후보는 오랜 교육위원회 활동을 통해 정책적 역량과 교육 현장에 대한 이해를 모두 갖춘 인물"이라며 "경기도 교육의 미래를 맡길 수 있는 준비된 적임자로 판단해 이번 지지를 결정하게 됐다"고 설명했다.
지지 선언에 참여한 관계자들은 "교육감 선거는 정당과 진영 논리를 떠나 오직 미래 세대를 위한 선택이어야 한다"며 "현장을 이해하고 교육의 본질을 아는 후보를 중심으로 힘을 모아야 한다"고 목소리를 높였다.
이에 대해 안민석 예비후보는 "경기지역 중소기업과 소상공인 여러분의 소중한 지지에 깊이 감사드린다"며 "현장의 생생한 목소리를 교육 정책에 적극 반영해 '삶과 연결된 교육'으로 반드시 보답하겠다"고 화답했다.
안 예비후보는 이어 "의리와 책임, 그리고 그간 쌓아온 교육 전문성을 바탕으로 경기도 교육의 변화를 결과로 증명해 보이겠다"고 포부를 덧붙였다.
beignn@newspim.com