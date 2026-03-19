김해시, 공항소음 대책 사업 3건 선정…역대 최대 규모

지역 경제 활성화·김해사랑상품권 지급

주민 삶의 질 향상 위해 공항공사와 협력



[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 한국공항공사 주민지원 공모에 신청한 3개 사업을 모두 확보해 총 2억 900만 원의 사업비를 확보했다고 19일 밝혔다. 역대 최대 건수이자 최대 규모로, 3년 연속 공모 선정이다.

지난 2024년 2건(1억5000만 원), 2025년 2건(1억7000만 원)에 이어 올해 3건 선정은 공항소음피해지역 주민 지원 강화 추세를 보여준다.

경남 김해 소음등고선 [사진=김해시] 2026.03.19

한국공항공사는 김해공항을 비롯해 김포·제주·울산·여수공항 인근 지역을 대상으로 주민 삶의 질 향상과 생활환경 개선을 위해 공모를 진행했다.

선정된 사업은 모두 지역 경제 활성화 분야다. 첫째, '김해의 맛에 빠지다! 우리동네 먹거리 소문내기 프로젝트'는 소음대책지역 저소득층에 김해사랑상품권을 지급하고 외동시장 이용 활성화를 위한 온누리상품권 페이백 행사를 추진한다.

둘째, '49년 공항과 함께한 세월을 노래하다 나의 살던 고향은, 김해'는 지역사회 공동체 문화·복지 프로그램을 운영하고 소상공인과 연계한 외식 활동, 굿즈 제작 등을 통해 주민 참여형 문화 활동과 지역 상권 활성화를 함께 추진한다.

셋째, '김해 종로길, 세계를 잇는 골목상권 비행'은 원도심 종로길을 중심으로 국가별 테마 문화 체험과 연극 관람을 결합한 다문화 교류형 투어 프로그램을 운영한다. 동상시장 투어와 봉황예술극장 연계 공연 프로그램 등을 통해 체류형 소비를 유도하고 원도심 활성화에 기여할 전망이다.

지원 대상은 부산지방항공청이 고시한 소음등고선 내 주촌·대동면과 불암·활천·삼안·부원·회현·동상·내외·칠산서부동 일부 지역이다.

시 관계자는 "침체된 골목 상권 활성화와 취약 계층을 위한 프로그램이 연계될 수 있도록 초점을 맞춘 게 좋은 결과로 이어졌다"며 "한국공항공사와 협력해 공항소음 대책지역 주민들의 삶의 질 향상을 위한 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

이들 사업은 시 재정 부담 없이 전액 한국공항공사 재원으로 추진된다.

news2349@newspim.com