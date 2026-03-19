韩美"自由护盾"演习落幕 强化多领域联合作战能力

纽斯频通讯社首尔3月19日电 韩国与美国于9日起实施的2026年度联合演习"自由护盾"（Freedom Shield·FS 26）于19日结束。演习重点检验旨在移交战时作战指挥权的战区级联合指挥运用程序及多域作战能力。

14日，在京畿道涟川郡，韩美军队进行联合渡河训练。【图片=韩国陆军提供】

据联合参谋本部、联合国军司令部、韩美联合司令部及驻韩美军司令部19日消息，2026年度联合演习"自由护盾"圆满结束。通过该演习，再次确认韩美强大联合防卫态势，进一步加强在陆海空、太空及网络等所有领域的联合作战执行能力。

自由护盾演习是韩美每年实施的例行联合演习，今年于本月9日至19日举行。本次约1.8万名兵力参加，规模与去年基本持平。演习期间共进行22场野外机动训练（FTX），场次还不及去年3月演习（51次）的一半。

军方表示，将近期乌克兰战争等各类冲突中得出的战争经验反映在本次演习中，提高实战性，重点检验高水平联合作战执行态势。尤其是此举成为持续推进预设前提的战时作战指挥权移交准备的重要契机。

联合国军司令部成员国也共同参与，确认国际社会支持韩半岛和平与稳定的意愿。联合参谋本部表示："此次演习成为在遵守停战协定的同时，巩固同盟捍卫韩半岛和东北亚和平与稳定意志的契机。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社