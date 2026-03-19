이은미 토스뱅크 대표, 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인 동참

이랜드월드 조동주 대표, 서울시평생교육진흥원 한용진 원장 지목
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크는 청소년 불법도박 근절을 위한 릴레이 캠페인에 동참했다고 19일 밝혔다.
이번 캠페인은 서울경찰청 주관으로, '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라는 슬로건 아래 청소년 도박 문제의 심각성과 위험성을 알리기 위해 릴레이 형식으로 진행되고 있다. 참여자는 캠페인 메시지가 담긴 인증사진을 촬영한 뒤 다음 주자 2인을 지목하는 방식으로 이어진다.
토스뱅크 이은미 대표는 토스증권 김규빈 대표의 지목을 받아 서울 강남구 역삼동 토스뱅크 본사 회의실에서 이번 캠페인에 참여했다.
청소년 불법도박은 금융사기 및 불법 자금 흐름과도 밀접하게 연관될 수 있는 만큼, 토스뱅크 소비자보호총괄책임자 최승락 리더와 이상거래탐지시스템(FDS) 담당 남승관 리더 등 소비자 보호와 이상거래 탐지 체계를 책임지는 실무 리더들이 동참해 내부 통제와 예방 의지를 강조했다.
토스뱅크는 그간 금융소비자 보호 강화를 위해 이상거래 모니터링 체계를 고도화하고, 금융사기 예방 교육 등을 지속해왔다. 특히 디지털 환경에 익숙한 청소년층이 불법 온라인 도박에 무분별하게 노출되지 않도록 금융권 차원의 예방 노력과 사회적 관심이 필요하다는 점에 공감해 이번 캠페인에 참여했다.
토스뱅크 이은미 대표는 "청소년 불법도박은 단순한 일탈이 아닌 미래 세대를 위협하는 심각한 범죄"라며 "금융사로서 이상거래 탐지와 소비자 보호 체계를 더욱 강화하고, 청소년이 안전한 금융·디지털 환경에서 성장할 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
토스뱅크 이은미 대표는 다음 릴레이 참여 주자로 이랜드월드 조동주 대표이사와 서울시평생교육진흥원 한용진 원장을 지목했다.
dedanhi@newspim.com