토스뱅크, '반값 엔화' 환전 고객에 1만원 보상

지난 10일 발생한 환전 오류 사고에 사과...보상금 1만원 지급

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 '반값 엔화 환전 오류'와 관련해 환전 고객 전원에게 사과의 의미로 보상 조치 차원에서 현금 1만원을 지급한다고 16일 밝혔다.

토스뱅크와 금융권에 따르면 지난 10일 토스뱅크에서는 오후 7시 29분부터 7시 36분까지 엔(JPY) 환율 고시 시스템 오류가 발생했다. 이번 오류는 복수의 외부 기관으로부터 수신한 환율 정보를 바탕으로 고시 환율을 산출하는 내부 시스템이 해당 시간 동안 정상적으로 작동하지 않으면서 발생한 것으로 확인됐다.

토스뱅크. [로고=토스뱅크]

해당 시간 엔화는 100엔당 472원대 환율로 표시됐다. 전날 엔화 환율 종가인 932.86원의 절반 수준이다. 이번 시스템 오류가 발생한 7분 동안 반값에 환전된 금액은 약 284억원이다. 토스뱅크는 사고 다음 날 해당 거래를 취소시킨 바 있다.

토스뱅크는 오류 발생 시간 중 엔 환전 거래가 체결된 모든 고객에게 당행 통장으로 현금 1만원을 지급할 예정이다. 통장 수령이 어려운 경우 개별 안내로 동일 금액 상당의 상품권을 제공할 계획이다. 대상 고객에게는 앱 알림과 알림톡 등으로 개별 안내한다.

토스뱅크 관계자는 "환전 거래 전 단계의 검증과 모니터링을 강화하고 재발 방지를 위한 시스템 보완도 진행하고 있다"며 "이번 조치가 불편과 실망을 덜어드리기에 충분하진 않겠지만 진심 어린 사과의 뜻으로 받아주길 부탁드린다"고 말했다.

romeok@newspim.com