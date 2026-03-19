삼성전자, 상업용 디스플레이 17년 연속 1위

3D 사이니지·컬러 이페이퍼…AI 솔루션 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 17년간 1위를 이어갔다.
19일 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 판매량 기준 점유율 35.2%를 기록했다. 17년 연속 1위다.
지난해 판매량은 250만 대를 넘었다. 역대 최대 수준이다. 스마트 사이니지, 전자칠판, 비즈니스 TV 등이 주요 제품이다.
'스페이셜 사이니지'와 '컬러 이페이퍼'와 같은 차세대 제품 라인업도 확대했다.
스페이셜 사이니지는 화면에 입체감을 구현한 상업용 디스플레이다. 삼성전자 독자 기술 '3D 플레이트'를 적용했다. 두께 52mm에서도 화면 안에 또 다른 공간이 있는 듯한 깊이감을 표현한다. 현재 85형 모델을 출시했다. 향후 다양한 크기로 라인업을 넓힐 계획이다.
이 제품은 CES 2026 엔터프라이즈 기술 부문 혁신상, iF 디자인 어워드 2026 제품 부문, ISE 2026 6개 부문에서 수상했다. 글로벌 어워드에서 기술력과 혁신성을 인정받았다.
컬러 이페이퍼는 초저전력 디스플레이다. 기존 32형에 이어 최근 A4 종이 크기 수준의 13형 모델을 새롭게 선보였다.
13형 모델에는 세계 최초로 식물성 플랑크톤 오일 기반 바이오 레진을 적용했다. 제조 과정에서 탄소 배출량을 기존 석유 기반 소재 대비 40% 이상 줄였다.
삼성전자는 컬러 이페이퍼 전 라인업에 바이오 레진 적용을 확대할 계획이다.
삼성전자는 하드웨어를 넘어 솔루션 사업도 강화하고 있다.
상업용 디스플레이 전용 솔루션 삼성 VXT(Samsung Visual eXperience Transformation)는 원격 관리와 실시간 모니터링, 콘텐츠 제작과 운영 기능도 제공한다.
VXT 고객은 세계 여러 매장에 설치된 스크린을 원격으로 관리할 수 있다. VXT 자체 콘텐츠 제작과 배포도 간편하다.
다음달에는 AI 스튜디오 기능이 추가된다. 이미지와 프롬프트 입력으로 영상 제작이 가능하다.
김형재 삼성전자 부사장은 "세계 상업용 디스플레이 시장에서 17년 연속 1위 달성은 변화하는 비즈니스 환경과 기업간거래(B2B) 고객 요구에 빠르게 대응한 결과"라며 "앞으로도 다양한 상업 공간에 최적화된 제품과 솔루션으로 고객에게 최고의 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com