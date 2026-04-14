헥토그룹, 임직원 의견 반영한 복지 강화

AI 핵심 요약beta
- 헥토그룹이 14일 임직원 경험 중심 복지 개선을 밝혔다.
- 구내식당 채움에서 삼시세끼 무료 제공과 식단 개편을 실시했다.
- 특식 프로그램과 산책 활동으로 소통과 건강을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 14일 헥토그룹이 임직원 경험을 중심으로 복지를 지속적으로 개선하고 있다고 밝혔다. 구성원 의견을 빠르게 반영해 실제 운영에 적용하는 구조를 통해 만족도와 조직 몰입도를 높이고 있다.
회사에 따르면 구내식당 '채움'은 이러한 철학을 가장 잘 구현하는 공간이다. 아침·점심·저녁 삼시세끼를 무료로 제공하며 임직원의 컨디션과 업무 효율을 함께 관리한다. 아침에는 균형 잡힌 식사와 함께 김밥·시리얼 등 간편 메뉴를 제공하고, 점심은 A·B 코너로 구성해 다양한 식습관을 고려했다.
최근 구성원 의견을 반영한 식단 개편을 통해 체감도를 높였다. 여름철 건강관리를 고려한 '건강 샐러드 식단'을 새롭게 도입했으며, 석식에는 셀프 즉석 전골 코너를 신설했다. 부대전골, 즉석 떡볶이, 버섯 샤브전골 등 다양한 메뉴를 직접 조리해 즐길 수 있다.
헥토그룹은 식사를 경험으로 확장하는 데도 주력하고 있다. 매월 특식 프로그램 '오렌지 플레이트'를 통해 랍스터, 살치살 스테이크 등 프리미엄 메뉴를 선보이고, 인기 맛집과 협업한 메뉴도 운영 중이다. '헥토 라면 코너'는 국산 라면 중심에서 일본 돈코츠·미소 라멘, 중화권 마라라면·우육면 등 글로벌 테마를 도입해 선택의 폭을 넓혔다.
구성원의 건강 증진과 소통 활성화를 위한 조직문화 프로그램도 강화하고 있다. 식사 후 팀 단위로 산책하는 '뚜벅투게더'는 6년째 이어지고 있으며, 부서 간 교류를 확대하기 위한 '메이크프렌즈' 프로그램은 2년째 운영 중이다. 이들 프로그램은 구성원의 자발적 참여를 기반으로 일상 속 건강 관리와 복지 포인트 혜택을 통한 조직 내 소통 활성화에 기여하고 있다.
사내 카페 '틔움'에서는 인기 디저트 브랜드와 협업 프로그램을 통해 트렌디한 디저트를 선보일 예정이며, 이를 기반으로 구성원 간 소통 기회를 확대할 계획이다.
헥토그룹 관계자는 "복지는 한 번 만들고 끝나는 제도가 아니라 구성원의 변화에 맞춰 지속적으로 개선해 나가야 하는 영역"이라며 "앞으로도 구성원과의 지속적인 소통을 바탕으로 더 나은 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com