헥토월렛원, 오하이월렛으로 스테이블코인 결제 지원

AI 핵심 요약beta
- 헥토월렛원이 13일 오하이월렛에 결제 건별 출금 기능을 추가한 3.0 업데이트를 실시했다.
- 가맹점 스테이블코인 관리와 거래소 전송 체계를 구축해 PG사 확산을 가속화한다.
- VASP 라이선스 기반으로 규제 부담을 줄이고 세금 데이터 제공해 결제 인프라를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 헥토이노베이션 계열사 헥토월렛원이 지갑 서비스 '오하이월렛'에 결제 건별 개별 출금 기능 등을 추가한 업데이트 3.0을 실시하고 PG사와 가맹점 등으로 오하이월렛 확산을 가속화한다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 업데이트는 가맹점이 보유한 스테이블코인을 규제에 맞춰 관리하고, 이를 가상자산 거래소로 전송할 수 있는 정산 체계 구축이 핵심이다. PG사는 달러 기반 스테이블코인을 결제 수단으로 추가하고 가맹점에 정산할 때도 스테이블코인을 사용할 수 있다. 오하이월렛에 보관된 스테이블코인은 국내 5대 가상자산 거래소에서 트래블룰을 준수하면서 출금해 원화로 교환할 수 있다.
특히 오하이월렛은 고객사의 기존 앱, 서비스 내에 웹뷰 형태로 구현되므로 최소한의 리소스로 서비스를 구현할 수 있다. 가상자산 라이선스를 보유한 헥토월렛원이 규정에 따른 관리 감독을 수행해 도입 기업의 규제 부담도 덜어 준다. 또한 스테이블코인의 입출금 매매 전반에 대한 세금 신고용 증적 데이터를 제공해 가맹점의 회계 처리를 간편하게 돕는다.
헥토월렛원은 PG사가 보유한 가맹점 인프라를 활용해 오하이월렛을 빠르게 확산시킨다는 전략이다. 이미 KG파이낸셜과 관련 MOU를 체결하고 스테이블코인을 활용한 다양한 결제 및 금융 서비스 사업화를 위해 협업 중이다.
헥토월렛원 관계자는 "이번 업데이트는 스테이블코인 결제 활성화의 장벽으로 꼽혔던 월렛의 자산 관리 및 운영상의 어려움 해결에 초점을 맞췄다"며 "PG시장을 선점해 온라인 결제 시장 전반으로 확산하는 전략을 통해 오하이월렛을 스테이블코인 기본 인프라로 만들 것"이라고 전했다.
헥토월렛원은 블록체인 지갑 인프라 기술을 보유한 VASP(가상자산사업자)로, MPC(다자간연산), 멀티시그(다중서명) 기술력을 바탕으로 B2B 지갑 인프라 솔루션 '옥텟'과 B2C 지갑 서비스 '오하이월렛'을 금융, 핀테크, 유통, 공공기관, 엔터, 커머스 등 산업 전반에 공급하고 있다. VASP 라이선스를 보유한 국내 기업 중 40%가 헥토월렛원의 서비스를 이용 중이다.
한편 헥토이노베이션은 지난해 9월 헥토월렛원을 인수하며 블록체인 지갑 인프라 기술 및 VASP 라이선스를 내재화했다. 헥토그룹은 헥토월렛원의 지갑 인프라를 기반으로 '지갑-결제-플랫폼'이 유기적으로 연결되는 스테이블코인 생태계 구축을 추진하고 있다. 헥토파이낸셜이 결제 및 정산 트래픽을 담당하고, 헥토이노베이션이 플랫폼을 통해 사용자 접점을 확대하는 구조를 만들어 스테이블코인을 활용한 차세대 결제·정산 시장에서 그룹 차원의 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com