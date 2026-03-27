헥토이노베이션 '날씨돌', 야구장 실시간 날씨 서비스 출시

런칭 기념 직관 티켓 경품 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 앱스토어 1위 날씨 앱 '날씨돌'이 국내 9개 야구 경기장의 실시간 날씨를 5분 단위로 제공하는 서비스를 선보인다.

27일 헥토이노베이션은 국내 9개 야구 경기장 인근에 기상 관측기기를 직접 설치하고 날씨돌 앱에서 초정밀 실시간 야구장 날씨 서비스를 제공할 예정이라고 밝혔다. 야구장에 관측기기를 설치해 실시간 날씨 정보를 제공하는 서비스는 국내 최초다.

기존 날씨 정보의 최소 안내 범위가 행정동 단위인 반면 이 서비스는 야구장 현장의 ▲기온 ▲습도 ▲풍속 ▲강수량 ▲자외선 지수를 5분 단위로 제공한다.

[사진=헥토이노베이션]

기존 일상 관리 기능도 야구팬 직관 준비에 활용된다. '날씨옷장'은 실시간 체감온도에 맞춰 유니폼 안에 입기 적당한 패션 코디를 제안하고, '디데이(D-Day) 날씨 캘린더'는 경기 당일 선택한 야구장의 날씨 변화를 지속적으로 알려준다.

서비스 런칭을 기념해 직관 티켓 경품 이벤트도 진행한다. 앱 내 날씨·야구 관련 퀴즈 참여 시 응모권이 제공되며, 원하는 날짜의 야구 경기 티켓에 응모할 수 있다.

이현철 헥토이노베이션 대표는 "야구팬이 가장 필요로 하는 정보를 제공해 직관 고민을 해결하고 즐거움을 줄 것"이라며 "야구장 실시간 날씨 서비스를 시작으로 테마파크·관광 명소 등으로 서비스를 확대해 초정밀 날씨 생태계 구축에 나설 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com