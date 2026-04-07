유니온바이오메트릭스 "중동·유럽서 고난도 인프라 프로젝트 잇단 수주"

AI 핵심 요약beta
- 유니온바이오메트릭스가 7일 중동 KOC와 유럽 데이터센터 프로젝트를 연이어 수주했다.
- 고난도 국가 기반 시설 프로젝트로 기술력과 안정성을 입증했다.
- 해외 시스템 공급 전략 강화하며 조달청 G-PASS 재지정과 A등급을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 생체인식·보안 인증 전문기업 유니온바이오메트릭스가 해외 주요 프로젝트를 잇따라 확보하며 글로벌 시장에서 존재감을 키우고 있다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 최근 중동 에너지 인프라 프로젝트(KOC)와 유럽 데이터센터 사업을 연이어 수행하고 있다. 두 프로젝트 모두 국가 기반 시설을 대상으로 한 고난도 프로젝트라는 점에서 의미가 크다. 회사는 이를 통해 기술력과 실제 운영 환경에서의 안정성까지 입증했다는 평가다.
특히 유니온바이오메트릭스는 단순 제품 판매를 넘어 프로젝트 단위 시스템 공급 중심으로 해외 전략을 강화하고 있다. 출입통제와 IT 인증을 결합한 보안 솔루션을 기반으로 데이터센터, 에너지, 공공기관 등 보안 수요가 높은 시장을 중점 공략한다는 방침이다.
또한 조달청의 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)으로 재지정됐으며, 기업 역량 평가에서 A등급을 확보했다. 중동·유럽에서 확보한 레퍼런스를 바탕으로 공공 및 인프라 영역까지 사업 범위를 넓혀간다는 계획이다.
장명훈 유니온바이오메트릭스 사장은 "글로벌 인프라 프로젝트를 통해 기술력과 안정성을 검증받은 만큼, 이를 기반으로 해외 사업을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라며 "생체인식 기반 인증 기술을 바탕으로 글로벌 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com