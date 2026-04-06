유니온바이오메트릭스, SECON 2026서 생체인증 통합보안 솔루션 공개

출입통제·PC 로그인·문서 보안 단일 인증으로 연결…중앙 통합 관리

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유니온바이오메트릭스는 지난달 18일부터 20일까지 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 세계 보안 엑스포(SECON 2026)에 참가해 출입통제와 정보통신 인증, 문서 보안을 하나의 흐름으로 연결하는 '통합인증센터'를 선보였다고 6일 밝혔다.

통합인증센터는 출입통제 중심의 인증 체계를 개인용컴퓨터(PC) 로그인과 문서 보안 영역까지 확장한 것이 특징이다. 생체정보를 한 번 등록하면 중앙 서버를 통해 출입·시스템·문서 접근을 동일한 인증 정보로 관리하는 구조로, 별도 구축 없이 보안 정책을 중앙에서 통합 관리할 수 있다. 현장에서는 방문자가 키오스크에서 신분증 및 얼굴 인증을 거쳐 출입한 뒤 내부 시스템 접근과 문서 이용까지 동일한 인증 방식이 이어지는 시나리오를 시연했다.

최근 기업과 금융권에서는 내부 계정 탈취·권한 오남용으로 인한 정보 유출 사고가 반복되면서 출입통제·IT 접근제어·문서 보안이 분리된 환경에서의 인증 이력 단절 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 유니온바이오메트릭스는 통합인증센터를 기반으로 물리·논리 보안 간 단절을 줄이는 구조를 다양한 업무 영역으로 확장해 나갈 계획이다.

'SECON 2026' 유니온바이오메트릭스 부스. [사진=유니온바이오메트릭스]

장명훈 유니온바이오메트릭스 사장은 "인증 데이터를 기반으로 보안 이벤트를 통합 관리하면 내부 통제 수준을 높이는 동시에 운영 효율성까지 확보할 수 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com