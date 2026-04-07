[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월7일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 7일 오후 4시 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 경제정책·산업·금융·증시·부동산·생활경제 등 주요 기사를 엄선해 월금 정기 배송한다.
- 이란 최고지도자 의식불명, 삼성전자 영업익 500조 도전 등 다양한 뉴스를 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
7일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"이란 최고지도자 모즈타바 의식불명...의사결정 관여 불가능 상태"▲정청래·장동혁 만난 李대통령 '통합' 당부…"위기땐 단합중요" ▲강훈식 "원유·나프타 확보…오늘 카자흐·오만·사우디 출국" ▲반도체·소비 버팀목에도…KDI "유가 급등에 경기 하방 압력 확대" ▲삼성전자, 내년엔 엔비디아도 넘는다...영업익 '500조' 도전 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.