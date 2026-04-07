IBK기업은행, 광주광역시 소상공인 금융 애로 해소 나선다

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 7일 광주 소상공인연합회와 금융애로 해소 업무협약을 체결했다.
- 소상공인 경영 안정과 가계 부담 완화를 위해 금융사각지대 지원을 강화한다.
- 은행은 대출·컨설팅 제공하고 연합회는 상품 소개로 역할을 분담한다.
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경영 안정과 가계 부담 완화 지원 목적
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 광주광역시의 자영업자·소상공인의 금융애로 해소를 위해 광주시 소상공인연합회와 손을 맞잡는다고 7일 밝혔다.
IBK기업은행은 광주광역시 소상공인 연합회와 자영업자·소상공인 금융애로 해소를 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 금융 사각지대에 있는 소상공인의 경영 안정과 가계 부담 완화를 지원하기 위해 마련됐다.
기업은행과 소상공인연합회는 역할을 분담해 소상공인에게 다양한 금융지원을 제공한다. 기업은행은 다양한 대출 상품 공급과 컨설팅 지원, 금융애로 상담을 제공하고, 연합회는 소상공인과의 접점을 강화해 관련 상품 및 제도를소개한다.
기업은행 관계자는 "제도를 몰라 혜택을 받지 못하는 소상공인이 여전히 많다"면서 "이번 업무협약을 통해 호남권 소상공인에게 실질적인 금융 지원으로 연결되어 지역 균형발전에 기여할 수 있길 바란다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com