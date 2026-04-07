[종합] 종합특검, '관저 이전' 전직 비서관 등 압색…'대통령실 지시 정황' 확인

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 7일 대통령실 전직 비서관들을 강제수사했다.
- 무자격 업체가 부풀린 견적을 검증 없이 불법 지급받은 정황을 확인했다.
- 종합특검은 예산 불법 전용으로 이익을 얻은 윗선을 규명하겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
21그램·김 여사 연결고리 주목…관저 수주 뒤엔 누가 있나
수행비서에 노트북 파손 지시…김용현 증거인멸도 수사망에
[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 7일 대통령실 전직 비서관들에 대한 강제수사에 나섰다. 종합특검은 김대기 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 총무비서관이 대통령실의 지시로 관저 이전 공사 과정에 부적절하게 개입한 것으로 보고 있다.
김지미 특별검사보(특검보)는 이날 브리핑에서 "종합특검은 대통령 관저 공사와 관련해 업체 변경에 따른 공사 진행 혐의 이외에, 무자격 업체가 도면 등 객관적인 근거 없이 견적을 내어 국가의 공사비 지급을 요구한 사실을 확인했다"고 밝혔다.
이어 "또한 이 견적 금액을 지급하기 위해서 검증·조정 등의 절차를 생략한 채, 대통령실의 지시로 행정부처의 예산이 불법 전용돼 집행된 구체적인 정황을 확인했다"고 덧붙였다.
관저 이전 의혹은 종합건설업 면허가 없는 인테리어 업체 21그램이 2022년 5월 윤석열 전 대통령 취임 이후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수의계약으로 맡아 특혜를 받았다는 내용이다.
21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 전시회를 후원하고, 해당 사무실의 설계·시공을 맡은 업체로 확인됐다. 이에 따라 관저 공사 수주 과정에 김 여사의 영향력이 작용한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.
종합특검은 이와 관련해 김 전 비서실장과 윤 전 총무비서관에 대한 출국금지 조치를 완료했다.
특검팀 관계자는 "무자격 업체가 요구한 금액이 당초 예정됐던 것보다 좀 더 부풀려졌던 것으로 알려져 있고, 그 금액에 대해 적절한 검증 없이 행정부처 예산이 불법 지급된 구체적 정황 등을 확인했다"며 "두 사람의 혐의는 이와 관련된 내용"이라고 부연했다.
이날부터 시작된 두 사람의 주거지에 대한 압수수색은 아직 진행 중이다. 압수수색 대상에는 정부부처인 기획예산처, 재정경제부, 행정안전부 등도 포함됐다.
종합특검은 예산의 불법 전용·집행을 통해 최종적으로 이익이 귀결된 윗선을 규명하고 철저히 수사하겠다는 방침이다.
종합특검은 이날 오전 김용현 전 국방부 장관의 수행비서이자 경호처 직원인 양모 씨의 주거지와 경호처 등도 압수수색했다.
양씨는 지난 2024년 12월 5일 김 전 장관의 지시로 증거를 인멸했다는 혐의로 종합특검에 입건됐다.
앞서 양씨는 검찰 비상계엄 특별수사본부 수사에서 '비상계엄 이후 장관 공관 서재에 있는 서류들을 없애라는 지시를 김 전 장관으로부터 받았고 3시간에 걸쳐 모든 종이를 파쇄했다'는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.
이 과정에서 김 전 장관은 양씨에게 자신의 휴대전화와 포고령을 작성한 노트북을 파손하라고 지시한 것으로도 전해졌다.
이날 특검팀 관계자는 "양씨가 노트북을 파기했다는 등 진술과 관련, 노트북을 찾을 수 있지 않을까 하는 취지에서 압수수색을 진행한 것으로 보인다"고 부연했다.
yek105@newspim.com