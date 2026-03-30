헥토이노베이션, 야구 승부 예측 플랫폼 '폴리볼' 신규 오픈

1200만 관중 시대, NFT 지갑 활용한 직관 티켓 응모 서비스

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT 정보 서비스 기업 헥토이노베이션은 한국 프로야구 리그 시즌을 맞아 프로야구 승부 예측 플랫폼 '폴리볼'을 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 '폴리볼'은 '다양성'을 의미하는 접두사 '폴리(Poly)'와 '스포츠 경기'의 의미를 담은 '볼(Ball)'의 합성어로, 여러 프로야구 경기의 승부를 예측하며 재미와 혜택을 동시에 얻을 수 있는 승부 예측 플랫폼이다.

폴리볼은 승부 예측 게임부터 선수 기록 등을 맞히는 다양한 미니 게임을 제공한다. 정답을 맞힐 경우 홈팀 응원석부터 프리미엄 테이블석까지 다양한 야구장 좌석 티켓에 응모할 수 있는 응모권을 지급한다. 사용자는 응모권을 이용해 원하는 프로야구 경기 티켓 교환권에 응모할 수 있다.

헥토이노베이션 폴리볼 오픈. [사진= 헥토이노베이션 ]

특히 추첨을 통해 지급되는 티켓 교환권은 가입 시 자동으로 발급되는 '폴리볼 월렛'에 NFT(대체불가능토큰) 형태로 지급된다. 티켓 재판매 등을 방지하기 위해 경기 당일 2시간 전부터 지정된 GS25 편의점에서 실물 티켓으로 교환할 수 있다.

헥토이노베이션은 폴리볼 앱에 디지털자산 지갑을 구축해 향후 다양한 서비스로 고도화할 기반을 마련했다. 회사는 지난해 블록체인 지갑 기술 인프라 기업 헥토월렛원을 인수하며 지갑 기술을 내재화하고 월렛을 신규 성장 동력으로 육성 중이다. 이번에 폴리볼에 구축한 월렛도 헥토월렛원의 기업용 디지털 지갑 구축 서비스 '옥텟(Octet)'이 적용돼 안전하고 신뢰할 수 있는 월렛 환경을 제공한다.

회사는 프로야구뿐만 아니라 타 스포츠 종목으로 영역을 확대할 예정이며, 향후 정치, 경제, 문화 등 다양한 콘텐츠를 아울러 세계 최대의 예측 시장 플랫폼 '폴리마켓(Polymarket)'에 버금가는 플랫폼으로 고도화해 나갈 계획이다.

남영광 폴리볼 PM(프로젝트매니저)은 "폴리볼은 한국 프로야구 1200만 관중 시대를 맞이하여 승부를 예측하는 재미에 직관 티켓에 응모할 수 있는 파격적인 혜택을 더한 신개념 플랫폼으로 앞으로 앱 내 다양한 콘텐츠를 추가해 이용자들에게 즐거움을 주는 서비스로 거듭날 것"이라며 "위·변조가 불가능한 NFT(대체불가능토큰) 기술과 디지털 자산 지갑을 활용해 새로운 서비스와 사업 기회를 적극 발굴할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com