국민의힘 "李대통령, SNS 외교가 국격 실추시켜"…사과 촉구

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 최보윤 수석대변인이 14일 이재명 대통령의 SNS 외교를 강력 비판했다.
- 대통령이 확인 안 된 영상 공유로 이스라엘을 비난해 초유의 외교 사태를 자초했다.
- 대통령의 재반박과 외교부 가세는 국격 실추와 국익 손실을 초래했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 이재명 대통령의 SNS 외교가 국격을 실추시켰다며 강하게 비판하고 나섰다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 14일 논평을 통해 "이재명 대통령의 무책임한 'SNS 외교'가 결국 국가적 망신을 자초했다"며 "전쟁으로 국제 정세가 요동치는 엄중한 시기에 대통령은 사실관계조차 확인되지 않은 영상을 공유하며 이스라엘을 공개 비난했다"고 밝혔다.
최 대변인은 "이에 이스라엘 정부가 대한민국 대통령을 향해 '강력 규탄' 성명을 발표하는 초유의 외교적 사태까지 벌어졌다"며 "외교의 무게를 망각한 대통령의 경솔한 한마디가 대한민국의 국격을 흔들고 있다"고 지적했다.
최 대변인은 사태 이후 대통령의 태도도 문제 삼았다. 그는 "국가 정상이라면 외교 채널을 통해 조용히 상황을 봉합하는 것이 상식"이라며 "그러나 이 대통령은 오히려 재반박 글을 올리며 갈등을 증폭시켰고, 정당한 비판을 향해 '매국 행위'라며 독설을 쏟아냈다"고 비판했다.
이어 "외교부까지 가세해 대통령의 감정적 게시글을 국가 공식 입장으로 격상시킨 것은 이번 사태가 단순한 실수가 아닌 '정부 차원의 외교 자해'임을 자인한 꼴"이라며 "대통령의 SNS 한 줄이 곧 대한민국의 외교 노선으로 읽히는 순간, 국익은 실험대에 오르는 것"이라고 강조했다.
최 대변인은 "한미 공조에 미칠 파장은 고려했느냐"며 "이스라엘의 국제적 영향력을 감안할 때 이번 사태는 외교 리스크로 직결될 수 있다"고 우려했다. 그는 "무엇보다 이스라엘에 체류 중인 우리 재외국민의 안전은 안중에도 없느냐"며 "중동 전쟁이 확대될 수 있는 위기 국면에서 대통령이 SNS로 불필요한 외교 마찰을 만들어내는 것은 외교 자해나 다름없다"고 질타했다.
그는 이 대통령이 내세운 '보편적 인권' 명분도 비판했다. 최 대변인은 "북한의 참혹한 인권 유린과 중국·이란의 탄압에는 침묵하면서 특정 사안에만 감정적 잣대를 들이대는 것은 전형적인 '선택적 인권팔이'"라며 "정부가 정작 이스라엘의 인권침해 책임을 묻는 유엔 결의안에는 기권표를 던진 것은 말로는 '보편적 인권'을 외치면서 국제무대에서는 눈치 보며 빠진 표리부동의 민낯"이라고 비판했다.
최 대변인은 "대통령이 비판 여론을 향해 '매국', '반란', '마귀' 같은 극단적 표현으로 몰아붙이는 태도는 민주주의 국가 지도자로서의 기본 자격을 의심케 한다"며 "외교 위기를 수습해야 할 대통령이 국민을 편 가르고 적으로 돌리는 순간, 국론 분열은 더 깊어질 수밖에 없다"고 지적했다.
그는 "지금 청와대에 필요한 것은 대통령을 추켜올리는 '박수 부대'가 아니라 폭주를 멈출 '브레이크'"라며 "비서실장과 안보실장, 부속실장 등 참모진은 침묵을 깨고 직언하라"고 촉구했다.
최 대변인은 "이재명 대통령은 즉각 사실관계를 바로잡고, 국격을 실추시킨 데 대해 국민 앞에 책임 있게 사과하라"며 "외교는 감정이 아니라 철저한 국익의 영역"이라고 강조했다.
oneway@newspim.com