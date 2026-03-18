[ANDA 포커스] 저스템 "차세대 습도제어 솔루션, 1분기 고객사 테스트"

2·3세대 통합한 'JDS'…"개발 막바지 단계"

중국서 8.6G OLED 투자 본격화...'VIS' 중화권 공략

이 기사는 2월 25일 오전 07시45분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 습도제어 솔루션 기업 '저스템(Justem)'이 차세대 습도제어 통합 솔루션의 고객사 테스트를 앞두며 신제품 상용화에 속도를 내고 있다.

저스템은 'JDM(Justem Dry Module)'과 'JFS(Justem Flow Straightener)' 기능을 통합한 'JDS(Justem Dry System)'를 통해 반도체 공정 내 EFEM(Equipment Front End Module) 환경 제어 시장에서 기술 고도화를 본격화한다는 전략이다.

저스템 관계자는 24일 "현재 차세대 솔루션(JDS)은 개발 막바지 단계"로 "1분기 내 고객사 테스트를 진행할 예정"이라고 말했다. 신제품은 연내 출시를 목표로 준비 중이다.

저스템은 1세대 '엔투 퍼지(N₂ Purge)', 2세대 'JFS', 3세대 'JDM'로 이어지는 습도제어 기술을 고도화해왔다. JDS는 기존 2·3세대 솔루션을 통합한 제품으로, FOUP 내부 습도를 1% 이내로, EFEM 내부는 5~10% 이내 저습 상태로 유지하면서 온도까지 동시에 제어하는 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 서울 삼성동 코엑스에서 개최된 '세미콘 코리아 2026'에 저스템 부스에 전시된 JDS. 2026.02.24 nylee54@newspim.com

최근 반도체 공정은 회로 선폭이 10나노미터(nm) 이하로 좁아지는 초미세 공정으로 진입하면서 웨이퍼 이송 구간의 환경 안정성이 수율에 직접적인 영향을 미치는 구조가 됐다. 웨이퍼가 노광·식각·증착 장비를 오가기 전 대기하는 EFEM 구간에서의 습도·온도·분자오염(AMC) 관리가 곧 수율 경쟁력으로 이어진다는 설명이다. 이에 따라 단일 습도 제어를 넘어 통합 환경 제어 수요가 확대되고 있다.

이같은 공정 고도화 흐름 속에서 저스템은 반도체를 넘어 디스플레이 부문으로 사업 영역을 넓히고 있다. 고진공 이오나이저 시스템(VIS·Vacuum Ionizing Source)을 앞세워 중화권 시장 공략을 강화하고 있다. IT OLED 시장 확대를 겨냥한 8.6세대(8.6G) OLED 투자가 중국에서 본격화되고 있는 가운데, BOE는 청두 8.6G 라인에 약 630억 위안(약 12조원) 규모의 투자를 공표한 것으로 알려졌다.

김아영 대신증권 연구원은 "저스템은 중화권 현장 평가 및 데모 장비 수주를 완료했고, 연내 양산 수주가 예상된다"며 "추가로 2~3개 업체와도 구체적 논의 단계에 있다"고 밝혔다.

디스플레이 부문에서 신규 고객 확보가 가시화되는 가운데, 국내외 시장 전반에서 주력인 반도체 부문 역시 수주 확대 흐름을 이어가고 있다. 저스템은 지난해 SK하이닉스와 마이크론에 역대 최대 규모로 습도제어 솔루션을 공급했다. 삼성전자에도 세계 최초 기류제어 솔루션인 2세대 습도제어 시스템 'JFS'를 대규모 납품하며 글로벌 메모리 3사 공급 체제를 구축했다.

고객사 내 적용 확대는 수주 잔고 증가로 연결되고 있다. 저스템의 수주 잔고는 지난 2023년 381억원에서 2024년 448억원으로 늘었으며, 지난해 3분기 기준 475억원을 넘어섰다. 최근에도 대규모 수주가 이어지고 있다. 저스템은 지난달 삼성전자로부터 2세대 습도제어 솔루션 'JFS'를 310시스템 규모로 추가 수주했다. 이는 지난해 12월 삼성전자에 50 시스템을 초도 공급한지 한달 만이다.

한편 저스템은 지난해 연결 기준 매출 483억원, 영업이익 46억원, 당기순이익 36억원을 기록했다. 전년 대비 각각 24.7%, 200.6%, 264.3% 증가한 수치로, 창사 이래 최대 매출을 달성했다. 시장에서는 올해 실적 레버리지 본격화를 전망하고 있다. 금융정보업체 에프앤가이드 컨센서스에 따르면 올해 매출은 807억원은 추정한다.

저스템 로고. [사진=저스템]

nylee54@newspim.com