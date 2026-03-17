전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.17 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[ANDA 포커스] 지투파워, '배전반' 해외 기술테스트 진행…"원전 ETF 편입 확대"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

美 '태양광 EPC' 논의·카자흐 '배전반' 테스트
기관 비중 확대…원전 ETF 자금 유입 영향
'AI 배전반 2.0' 상용화…NEP 인증 추진

이 기사는 2월 10일 오전 07시35분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트그리드 전문기업 '지투파워'가 배전반 해외 기술검증을 본격화하며 글로벌 시장 진출에 속도를 내고 있다. 원전 산업에 대한 시장 관심 확대와 원전 관련 ETF 편입 증가, 태양광 사업 성장세가 이어지면서 국내외 시장에서 사업 영역이 점차 넓어지고 있다.

지투파워는 올해 미국과 카자흐스탄을 중심으로 해외 시장 진입에 나서고 있다. 미국 시장에서는 태양광 설계·조달·시공(EPC) 사업을 중심으로 접근하고 있으며, 카자흐스탄에서는 배전반 사업에 대한 기술 테스트를 우선적으로 진행 중이다.

지투파워 관계자는 10일 "카자흐스탄은 현재 배전반 기술 테스트를 먼저 진행하고 있다. 기술 검증 이후 JV 설립이나 현지 법인 추진 여부 등은 단계적으로 구체화할 계획"이라고 말했다. 이어 그는 "미국은 태양광EPC 중심으로 사업을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

지투파워 로고. [로고=지투파워]

해외 시장 진출이 본격화되면서 지투파워를 둘러싼 수급 구조에도 변화가 나타나고 있다. 최근 원전 관련 ETF를 중심으로 지투파워가 편입된 ETF 수가 늘어나고 있으며, 원전 산업 전반에 대한 시장 관심 확대가 관련 밸류체인 기업들로의 자금 유입으로 이어지는 모습이다.

최근 1년간 지투파워 주가는 점진적인 우상향 흐름 속에서 거래량 확대가 동반되는 모습을 보였다. 지난해 2월 초 7000원대에서 출발한 주가는 올해 2월 초 기준 9000원대까지 상승하며, 1년간 약 23%의 상승률을 기록했다.

거래량 흐름 역시 뚜렷한 변화가 나타났다. 지난해 하반기부터 올해 초까지 지투파워의 월평균 거래량은 20만~50만주 수준에 머물며 비교적 관망세가 짙은 흐름을 보였다. 실제로 지난해 9월 평균 거래량은 약 30만주, 10월은 약 49만주였으며, 11~12월에는 다시 20만주 초반대로 낮아지며 주가 역시 제한적인 박스권 내에서 움직였다.

올해 들어서는 거래량 구조가 눈에 띄게 달라졌다. 1월 평균 거래량은 약 78만주로 전월 대비 세 배 이상 증가했고, 2월에는 평균 거래량이 165만주 수준까지 확대됐다. 최근에는 일중 거래량이 최대 640만주를 웃도는 날도 나타났다.

지투파워 관계자는 "지난해 말부터 펀드상품(원전ETF 상품 등)으로 기관투자자 투자비중이 늘어나고 있다"며 "원전 산업에 대한 관심이 높아지면서 주가 흐름도 비교적 안정적인 모습을 보이고 있고, 거래량 역시 증가하는 추세"라고 말했다.

태양광 사업 부문의 성장세도 이어지고 있다. 지투파워는 지난해부터 태양광 사업을 본격적으로 확대해 왔으며, 관련 매출 비중과 시장 내 입지도 빠르게 개선되는 모습이다. 조달청 기준 지투파워의 태양광 사업 점유율은 지난 2023년 11위(2%)에서 2024년 5위(4%)로 상승하며, 단기간에 순위와 점유율 모두 상승했다.

현재 지투파워의 매출 구조를 보면 수배전반 사업이 전체 매출의 약 65%를 차지하며 주력 사업으로 자리하고 있다. 태양광 사업은 약 25% 수준으로, 수배전반에 이어 두 번째로 큰 매출 비중을 형성하고 있다. 이외에도 ESS 사업이 5.84%, 인버터가 2.09%, 기타 사업이 1.79%를 각각 차지하며, 사업 포트폴리오가 점차 다변화되고 있다.

지투파워 관계자는 "태양광 사업은 지난해부터 본격적으로 확대되기 시작했다"며 "기존에는 태양광 지붕 공사 위주였다면, 현재는 벽체 공사뿐 아니라 지붕 공사까지 포함하는 형태로 사업 영역을 확장하고 있다"고 말했다. 이어 "태양광 관련 사업은 향후에도 지속적으로 확대할 계획"이라고 설명했다.

또한 기존 배전반 부문에서도 신제품을 중심으로 사업이 확장되고 있다. 지투파워는 지난해 '지능형 AI 배전반 2.0'을 출시하며 본격적인 상용화 단계에 진입했다. 기존 배전반에 인공지능 기술을 접목해 이상 징후를 사전에 감지하고, 유지·보수 효율성을 높인 제품으로 전력 인프라 고도화 흐름에 맞춰 수요가 점차 확대되고 있다는 설명이다. 회사는 해당 제품을 중심으로 현재 신제품인증(NEP) 획득도 추진 중이다.

지투파워 관계자는 "AI 배전반 2.0은 현재 NEP 인증을 추진하고 있다"며 "NEP 인증을 획득할 경우 공공 조달 시장에서 일정 비율의 의무 구매 대상에 포함돼 구조적으로 수요 확대가 기대되는 영역"이라고 설명했다.

NEP는 산업기술혁신 촉진법에 따라 산업통상자원부가 인증하는 신제품으로, 공공기관 20% 의무구매, 수의계약 및 우선구매 등 다양한 혜택이 부여된다. 지투파워는 AI 기반 배전반을 중심으로 공공 조달, 해외 시장, 신재생에너지까지 단계적으로 사업을 넓혀가고 있다.

한편 금융정보업체 에프앤가이드 컨센서스(시장 평균 전망치)에 따르면 올해 지투파워의 매출은 993억원, 영업이익은 111억원으로 전망되며, 매출 규모는 1000억원대 진입을 앞두고 있다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48
사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동