[ANDA 포커스] 지투파워, '배전반' 해외 기술테스트 진행…"원전 ETF 편입 확대"

美 '태양광 EPC' 논의·카자흐 '배전반' 테스트

기관 비중 확대…원전 ETF 자금 유입 영향

'AI 배전반 2.0' 상용화…NEP 인증 추진

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트그리드 전문기업 '지투파워'가 배전반 해외 기술검증을 본격화하며 글로벌 시장 진출에 속도를 내고 있다. 원전 산업에 대한 시장 관심 확대와 원전 관련 ETF 편입 증가, 태양광 사업 성장세가 이어지면서 국내외 시장에서 사업 영역이 점차 넓어지고 있다.

지투파워는 올해 미국과 카자흐스탄을 중심으로 해외 시장 진입에 나서고 있다. 미국 시장에서는 태양광 설계·조달·시공(EPC) 사업을 중심으로 접근하고 있으며, 카자흐스탄에서는 배전반 사업에 대한 기술 테스트를 우선적으로 진행 중이다.

지투파워 관계자는 10일 "카자흐스탄은 현재 배전반 기술 테스트를 먼저 진행하고 있다. 기술 검증 이후 JV 설립이나 현지 법인 추진 여부 등은 단계적으로 구체화할 계획"이라고 말했다. 이어 그는 "미국은 태양광EPC 중심으로 사업을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

지투파워 로고. [로고=지투파워]

해외 시장 진출이 본격화되면서 지투파워를 둘러싼 수급 구조에도 변화가 나타나고 있다. 최근 원전 관련 ETF를 중심으로 지투파워가 편입된 ETF 수가 늘어나고 있으며, 원전 산업 전반에 대한 시장 관심 확대가 관련 밸류체인 기업들로의 자금 유입으로 이어지는 모습이다.

최근 1년간 지투파워 주가는 점진적인 우상향 흐름 속에서 거래량 확대가 동반되는 모습을 보였다. 지난해 2월 초 7000원대에서 출발한 주가는 올해 2월 초 기준 9000원대까지 상승하며, 1년간 약 23%의 상승률을 기록했다.

거래량 흐름 역시 뚜렷한 변화가 나타났다. 지난해 하반기부터 올해 초까지 지투파워의 월평균 거래량은 20만~50만주 수준에 머물며 비교적 관망세가 짙은 흐름을 보였다. 실제로 지난해 9월 평균 거래량은 약 30만주, 10월은 약 49만주였으며, 11~12월에는 다시 20만주 초반대로 낮아지며 주가 역시 제한적인 박스권 내에서 움직였다.

올해 들어서는 거래량 구조가 눈에 띄게 달라졌다. 1월 평균 거래량은 약 78만주로 전월 대비 세 배 이상 증가했고, 2월에는 평균 거래량이 165만주 수준까지 확대됐다. 최근에는 일중 거래량이 최대 640만주를 웃도는 날도 나타났다.

지투파워 관계자는 "지난해 말부터 펀드상품(원전ETF 상품 등)으로 기관투자자 투자비중이 늘어나고 있다"며 "원전 산업에 대한 관심이 높아지면서 주가 흐름도 비교적 안정적인 모습을 보이고 있고, 거래량 역시 증가하는 추세"라고 말했다.

태양광 사업 부문의 성장세도 이어지고 있다. 지투파워는 지난해부터 태양광 사업을 본격적으로 확대해 왔으며, 관련 매출 비중과 시장 내 입지도 빠르게 개선되는 모습이다. 조달청 기준 지투파워의 태양광 사업 점유율은 지난 2023년 11위(2%)에서 2024년 5위(4%)로 상승하며, 단기간에 순위와 점유율 모두 상승했다.

현재 지투파워의 매출 구조를 보면 수배전반 사업이 전체 매출의 약 65%를 차지하며 주력 사업으로 자리하고 있다. 태양광 사업은 약 25% 수준으로, 수배전반에 이어 두 번째로 큰 매출 비중을 형성하고 있다. 이외에도 ESS 사업이 5.84%, 인버터가 2.09%, 기타 사업이 1.79%를 각각 차지하며, 사업 포트폴리오가 점차 다변화되고 있다.

지투파워 관계자는 "태양광 사업은 지난해부터 본격적으로 확대되기 시작했다"며 "기존에는 태양광 지붕 공사 위주였다면, 현재는 벽체 공사뿐 아니라 지붕 공사까지 포함하는 형태로 사업 영역을 확장하고 있다"고 말했다. 이어 "태양광 관련 사업은 향후에도 지속적으로 확대할 계획"이라고 설명했다.

또한 기존 배전반 부문에서도 신제품을 중심으로 사업이 확장되고 있다. 지투파워는 지난해 '지능형 AI 배전반 2.0'을 출시하며 본격적인 상용화 단계에 진입했다. 기존 배전반에 인공지능 기술을 접목해 이상 징후를 사전에 감지하고, 유지·보수 효율성을 높인 제품으로 전력 인프라 고도화 흐름에 맞춰 수요가 점차 확대되고 있다는 설명이다. 회사는 해당 제품을 중심으로 현재 신제품인증(NEP) 획득도 추진 중이다.

지투파워 관계자는 "AI 배전반 2.0은 현재 NEP 인증을 추진하고 있다"며 "NEP 인증을 획득할 경우 공공 조달 시장에서 일정 비율의 의무 구매 대상에 포함돼 구조적으로 수요 확대가 기대되는 영역"이라고 설명했다.

NEP는 산업기술혁신 촉진법에 따라 산업통상자원부가 인증하는 신제품으로, 공공기관 20% 의무구매, 수의계약 및 우선구매 등 다양한 혜택이 부여된다. 지투파워는 AI 기반 배전반을 중심으로 공공 조달, 해외 시장, 신재생에너지까지 단계적으로 사업을 넓혀가고 있다.

한편 금융정보업체 에프앤가이드 컨센서스(시장 평균 전망치)에 따르면 올해 지투파워의 매출은 993억원, 영업이익은 111억원으로 전망되며, 매출 규모는 1000억원대 진입을 앞두고 있다.

nylee54@newspim.com