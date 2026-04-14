"미, 이란에 우라늄 농축 20년 중단 요구...완화된 제안에도 이란은 거부"

AI 핵심 요약beta
- 미국이 11~12일 파키스탄 이슬라마바드 협상에서 이란에 20년 우라늄 농축 중단을 요구했다.
- 제재 해제 조건을 포함했으나 이란은 이를 거부하고 수년간만 수용하겠다고 역제안했다.
- 20년 후 농축 재개 여부가 쟁점으로 남아 2차 협상이 주목된다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 지난 주말 파키스탄 이슬라마바드 협상에서 이란에 20년간 우라늄 농축 중단을 요구했다고 월스트리트저널(WSJ)이 13일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 보도했다. 이란의 영구적 농축 포기를 요구해온 기존 입장에서 한발 물러선 것이다.
보도에 따르면 미국의 20년 농축 중단 제안에는 대이란 제재 해제가 조건으로 포함됐다. 미국 대표단을 이끈 JD 밴스 부통령도 이날 이란과의 협상에서 "유연성을 보였다"고 인정했다.
그러나 이란은 이 제안을 거부했다. 이란 측은 농축 중단을 수년간만 수용할 수 있다는 입장을 역제안했으며, 고농축 우라늄 비축분의 해외 반출 요구도 받아들이지 않았다고 이란 관리들이 밝혔다.
이번 제안을 둘러싼 핵심 쟁점은 20년 이후의 처리 문제다. 우라늄 농축 모라토리엄(일시 중단) 종료 후 이란이 제한 없이 농축을 재개할 수 있는지, 아니면 일정한 제약이 계속 유지되는지가 명확히 합의되지 않은 것으로 알려졌다.
미국은 핵 농축이 이란의 핵무기 개발로 이어질 수 있다는 점을 우려해 농축 중단을 협상의 핵심 조건으로 내걸어왔다. 기존에는 이란이 국내 농축권을 영구 포기하고 필요한 핵연료는 해외에서 수입하도록 요구했으나, 이번 협상에서 20년 한시 중단안으로 요구 수위를 낮췄다.
앞서 미국과 이란은 지난 11∼12일 파키스탄 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 협상을 벌였으나, 합의 없이 끝났다. 이제 일주일 남은 2주 간 휴전 기한 안에 2차 협상이 성사될지 주목된다.
wonjc6@newspim.com