차바이오F&C, 반려동물 영양제 '펫세븐 장 케어 유산균' 출시

AI 핵심 요약beta
- 차바이오F&C가 14일 반려견 장 건강용 유산균 제품 '펫세븐 장 케어 유산균'을 출시했다.
- 제품은 1포당 50억 CFU 유산균과 프리·포스트바이오틱스를 함유해 장내 유익균 환경을 개선한다.
- 파우더 타입으로 사료에 섞어 먹이며 15가지 유해성분을 배제하고 안전성 검사를 거쳤다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오그룹 계열사 차바이오F&C가 반려동물 영양제 브랜드 '펫세븐'의 신제품 '장 케어 유산균'을 출시했다고 14일 밝혔다.
이 제품은 반려견의 장과 췌장 건강, 면역 밸런스를 종합적으로 고려해 설계됐다. 반려견의 소장과 대장 환경에 맞춘 유산균을 1포당 50억 CFU(집락형성단위) 보장 균수로 담았으며, 장 내 생존율과 정착률을 높이기 위해 특수 코팅 기술을 적용했다.
회사에 따르면 주요 배합 원료는 글로벌 유산균 원료기업인 로셀의 7종 혼합 유산균, 프리바이오틱스인 치커리 추출물, 포스트바이오틱스 원료인 에피코어펫과 효모, 식물성 복합 효소 다이제자임 등이다. 프리바이오틱스와 프로바이오틱스를 함께 배합해 장내 유익균 환경 개선은 물론 소화와 흡수 기능까지 고려했다.
제품은 파우더 타입으로 평소의 사료나 간식, 물에 섞어 먹이기 쉽다. 까망베르치즈분말을 배합해 기호성을 높였으며, 하루 권장량은 5kg 미만의 소형견은 1포, 5~10kg은 2포, 10kg 이상의 대형견은 3포다. 서울대학교 수의학과 임상동문회의 자문을 바탕으로 반려견 맞춤형으로 설계됐다.
차바이오F&C는 제품 안전성에 중점을 뒀다. 이산화규소, 보존제, 감미료, 착색제, 인공향, 글루텐 등 15가지 유해성분을 배제했으며, FDA, ISO, HACCP 인증 제조사에서 생산해 가공부터 포장까지 위생적으로 관리된다. 모든 제품은 출고 전 안전성 검사를 거친다.
김석진 차바이오F&C 대표는 "펫세븐 장 케어 유산균은 반려견의 장 건강과 소화, 면역 밸런스까지 종합적으로 고려해 완성한 제품"이라며 "앞으로도 반려동물과 보호자가 더 오래, 더 건강하게 함께할 수 있도록 데이터 기반의 맞춤형 영양 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com