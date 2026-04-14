이준석 대표, 이재명 대통령에 "자정 넘어 트윗 말고 주무시라"

AI 핵심 요약beta
- 이준석 개혁신당 대표가 14일 이재명 대통령을 비판했다.
- 대통령 자정 트윗을 두고 "새로고침 하며 분기탱천 말고 주무시라"고 직격했다.
- "급발진 가짜뉴스 설화에 고무되지 말라, 왕 대변 착각 마시라"고 꼬집었다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 14일 이재명 대통령을 향해 "대한민국 대통령이 도대체 왜 자정을 넘긴 시각에 이런 트윗을 올려야 하는지 이해가 가지 않는다"며 "스마트폰 새로고침 올리면서 분기탱천 하지 마시고 주무시라"고 페이스북을 통해 직격했다.
이 대표는 이날 "급발진 해서 가짜뉴스로 설화를 만드신 다음에 '각하 시원하시겠습니다' 외쳐주는 사람들이 주변에 있는 걸 보고 이유없이 고무되신 겁니까"라고 비판했다.
그러면서 "왕의 대변을 매화라 불렀던 건 진짜 향기가 나서가 아니다"라며 "착각하지 마시라"고 꼬집었다.
앞서 이 대통령은 SNS에 "오목 좀 둔다고 명인전 훈수하는 분들"이라며 "훈수까지는 좋은데 판에 엎어지시면 안 된다"라고 적었다. 이어 "집안 싸움 집착하다 지구침공 화성인 편든 태세인데, 일단 지구부터 구하고 봐야 하지 않겠나"라고 언급했다.
oneway@newspim.com