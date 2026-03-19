동원산업, 국내산 참다랑어 유통 체계 구축 나선다

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동원산업이 국내 연안에서 어획되는 참다랑어의 유통 체계 구축에 본격적으로 나섰다. 증가하는 어획량을 효율적으로 활용하고 고부가가치 수산 자원으로 육성하기 위한 전략이다.
동원산업은 19일 부산 중구 소재 부산지사에서 대형선망수산업협동조합과 국내산 참다랑어 유통 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 양사 관계자와 함께 해양수산부, 부산광역시 관계자들도 참석했다.
이번 협약에 따라 동원산업은 올해 시범사업으로 연안 참다랑어 약 80톤을 매입해 상품화에 나선다. 어획 후 10시간 이내 전처리를 거쳐 급속 동결 및 가공을 진행하고, 이마트 등 대형마트와 호텔, 레스토랑, 백화점 등 다양한 유통 채널에 공급할 계획이다. 위판 경매 등 중간 유통 단계를 최소화해 신선도를 높인 것이 특징이다. 향후 유통 물량은 300톤까지 확대하고 해외 수출도 추진할 방침이다.
또한 동원산업은 계열사 동원F&B와 협업해 참다랑어를 활용한 프리미엄 참치캔 개발에도 나설 예정이다. 이를 통해 단순 원물 유통을 넘어 가공식품까지 사업 영역을 확장하며 부가가치를 높인다는 전략이다.
최근 기후변화와 수온 상승 영향으로 국내 연안 참다랑어 어획량이 급증했지만, 유통 인프라 부족으로 상당량이 폐기되는 문제가 발생해 왔다. 정부 역시 민관 협의체를 구성해 대응에 나서는 등 유통 체계 구축 필요성이 커진 상황이다.
동원산업은 이번 사업을 통해 국내 수산 자원의 효율적 활용과 함께 어업인 판로 확대 및 소득 증대 효과도 기대하고 있다. 회사 관계자는 "연근해 어업과 원양업 간 협력을 통해 식량 자원 확보와 산업 경쟁력 강화에 기여할 것"이라며 "향후 국내산 참다랑어 공급 확대와 수출 기반 마련에도 힘쓸 계획"이라고 말했다.
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