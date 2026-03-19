경기도 '천권으로 독서포인트' 사업 개편..."지역서점 이용 확대"

윤명희 관장 "도민이 책과 함께 걷는 평생 독서의 길을 함께 하길 기대"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도민 독서 습관 형성과 지역서점 이용 확대를 위한 '천권으로 독서포인트' 사업을 개편했다고 19일 밝혔다. 적립 한도와 사용처를 확대하고 인증 절차를 간소화한 것이 핵심이다.
'천권으로'는 매일 10분, 매월 1권, 평생 1000권 독서를 목표로 하는 경기도 대표 독서문화 프로젝트다. 도는 지난해 12만 명 이상이 참여한 독서포인트 제도를 개편해 올해 사업에 적용한다고 밝혔다.
독서포인트는 도서 구매와 도서관 대출, 독서일지 작성, 리뷰 작성 등 다양한 독서 활동을 통해 적립된다. 적립된 포인트는 매월 15일 지역화폐로 전환되며, 도내 지역화폐 가맹 서점과 출판업종에서 사용할 수 있다.
올해는 적립 규모와 사용 범위가 크게 늘었다. 최대 적립금은 기존 3만 원에서 6만 원으로 2배 확대됐으며 사용처도 기존 350여 개 인증 서점에서 지역화폐 사용이 가능한 서점과 출판업종 1300여 곳으로 3.5배 이상 늘어나 접근성이 개선됐다.
참여를 원하는 도민은 독서포인트 누리집을 통해 11월 30일까지 도서 구매 영수증이나 도서관 대출 이력을 제출하면 된다. 예산이 소진될 경우 신청은 조기 마감된다.
인증 방식도 간소화했다. 기존에는 도서 표지 사진을 함께 제출해야 했지만 올해부터는 영수증과 대출 이력만으로 인증이 가능하다.
단순 출석체크 방식으로 진행되던 기존 '21일 챌린지' 프로그램은 올해 필사 콘텐츠로 변경됐다. 시 또는 수필 등 국내 문학작품을 매일 필사하며 독서의 다양한 재미를 찾아가는 콘텐츠로 참여 시 1회당 50원 상당 포인트가 적립되며, 21일 완주 시 500원 상당 포인트가 추가 지급된다.
윤명희 경기도서관장은 "책을 읽는 경험이 생활 속 혜택으로 이어지도록 경기도 대표 독서문화 프로젝트인 '천권으로'와 연계해 독서포인트 사업을 설계했다"면서 "경기도민이 책과 함께 걷는 평생 독서의 길을 함께 하길 바란다"고 말했다.
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