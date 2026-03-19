부산시, 참다랑어 고소득화 시범사업 추진…선도 유지·부가가치 향상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 국내 연근해 참다랑어 선도 유지와 부가가치 향상을 위해 국내 가공업체와 직거래하는 고소득화 시범사업을 추진한다고 19일 밝혔다.
참다랑어는 중서부태평양수산위원회(WCPFC) 국가별 할당량 관리 어종으로 국내에서는 참다랑어 자원 보존·관리 고시에 따라 유통된다.
최근 기후변화 영향으로 국내 연근해 어획량이 증가했으나 위판 중심 유통으로 어획 후 판매까지 시간이 길어 선도 저하와 저가 문제가 지속됐다. 어획물 상당 부분이 일본 등 해외 수출로 국내 소비 확대에 한계가 있었다.
해양수산부·부산시·대형선망수협은 고부가가치화와 유통 개선을 협의한 결과 직거래 시범사업을 추진했다.
이번 사업은 대형선망어업 2개 선단 참다랑어 어획물을 동원산업과 직거래한다. 중간 유통 단계를 줄여 판매 시간을 단축하고 선도·품질을 높여 부가가치를 향상시킨다.
직거래 참다랑어는 즉시 전처리 후 냉동창고에 동결·보관되며 동원산업 유통망으로 횟집·대형마트에 공급된다. 연중 국내산 공급 확대와 국민 접근성 제고로 소비를 활성화한다.
조영태 해양농수산국장은 "이번 시범사업은 국내산 참다랑어 품질·부가가치 제고와 유통 기반 확대의 출발점"이라며 "현장 적용 가능성을 검토해 어업 현장에 확산시키고 국내산 수산물 신유통체계를 마련해 시민에게 신선한 수산물을 공급하겠다"고 말했다.
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