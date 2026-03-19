전국 광역단체장 3월19일 일정

▲김진태 강원도지사
- 도지체장애인협회 간담회(10:00 엘리시안강촌)
- 원주 상공의 날 기념식(11:30 원주 빌라드아모르)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲김영환 충북지사
- 업무결재(09:00 집무실)
▲강기정 광주시장
- 통상업무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 청소년미래재단 이사회(10:30 청소년미래재단)
- 전국시도자치경찰위원장 협의회 개회식(16:00 여수 소노캄)
▲이장우 대전시장
- 제5주년 의용소방대의 날 기념행사(10:00 대강당)
▲최민호 세종시장
- 세종상공회의소 제40차 세종경제포럼(07:20 정부세종컨벤션센터)
- 국회의원 정책간담회(10:00 세종시 서울사무소)
- 세종사회복지공동모금회 이웃사랑 성금전달식(15:00 세종실)
▲김태흠 충남지사
- 제3차 경제상황 현장 점검회의(14:00 천안)
▲박형준 부산시장
- 제5주년 의용소방대의 날 기념식(09:30 그랜드모먼트)
- 영도 100년의 부활 프로젝트 정책브리핑(14:10 블루포트2021)
- 사상 숲속 반려동물 놀이터 개장식(15:00 사상 숲속 반려동물 놀이터)
- 접견-캐나다 몬트리올시 대표단(16:40 국제의전실)
- 장애인복지사업 후원금 전달식-KB국민은행(17:10 의전실)
- 언론 인터뷰-국민일보(17:30 집무실)
▲박완수 경남지사
- 도민생활지원금 브리핑(09:50 프레스센터)
- 제23회 경상남도 수산업경영인대회(10:30 창원 용지문화공원)
- 430회 도의회 임시회 4차 본회의(14:00 도의회)
- 양산시 시승격 30주년 행사(16:30 양산비즈니스센터 컨벤션홀)
▲김두겸 울산시장
- 제262회 임시회 2차 본회의 (10:00 본회의장)
▲이철우 경북 도지사
- 경상북도 구미교육지원청 신청사 개청식(14:30 구미시 송정동)
- K-AI 동반성장 협의체 업무협약식 및 간담회(16:00 세아메카닉스(구미)
- APEC 홍보분야 유공 감사패 수여식(17:50 접견실)
▲유정복 인천시장
- 지방세 납부 우수기업 간담회 (10:30)
- 커넥티드카 소재부품 인증 평가센터 개소식 (14:00)
- 인공노 창립 20주년 기념 및 12대 출범식 (16:00)
- 시립청소년교향악단 창단식 (17:00)
- 인천경실련 후원의밤 (19:00)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 2026 제주관광전략회의 출범 행사(10:00 제주웰컴센터)
- 제주시수협 풍어제(12:00 제주시수협 위판장)
- 제447회 임시회 1차 본회의(14:00 도의회 본회의장)
- 소상공인 위기극복 특별보증 업무협약(15:00 제주신용보증재단)
- 청소년 보행환경 개선사업 설명회(16:00 조천읍 일원)
[전국종합=뉴스핌]