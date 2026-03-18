동해시, 대진 해역에 문어 산란장 확대…인공어초 25기 추가 투입

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 감소세를 보이던 문어 자원 회복과 해양 생태계 개선을 위해 대진 해역에 '문어 서식·산란장 조성사업'을 추진한다고 18일 밝혔다.
시는 도비 6000만원 포함 총 2억 원을 투입해 문어 산란과 은신에 적합한 사단경사형 인공어초 25기를 설치, 지역 대표 수산자원인 문어의 안정적 증식을 도모할 계획이다.
동해시는 2013년부터 묵호·어달·대진·천곡 등 4개 마을어장 총 32ha에 걸쳐 21억 원을 투입, 718기의 인공어초와 구조물을 조성해 왔다. 그 결과 사업 초기 대비 문어 서식 밀도가 점차 증가하고 어획량이 회복세를 보이는 등 가시적인 성과가 나타나고 있는 것으로 파악된다. 지역 어업인들 역시 "조업 여건이 개선되고 소득 안정에 도움이 되고 있다"고 평가하고 있다.
박욱기 동해시 해양수산과장은 "문어 산란장 조성은 단순한 시설 설치가 아니라 바다 생태계를 회복시키고 어업인의 삶을 지키는 기반 사업"이라며 "앞으로도 수산자원 조성 사업을 체계적으로 확대해 어업인 소득 증대와 지속가능한 어업 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
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