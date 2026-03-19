오토바이 번호판서 '서울·경기' 사라진다…크기도 확대

국토부, 오토바이 번호 체계 전면 개편

시인성 높여 교통안전 강화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이륜차 번호판에서 행정구역 명칭이 사라지고 자동차와 같은 전국 단위 관리 체계가 도입된다.

이륜차 번호판 변경 내용 [자료=국토교통부]

19일 국토교통부는 이륜자동차의 효율적 관리와 교통안전 확보를 위해 전국 단일 번호 체계를 도입하고, 시인성을 개선한 새로운 이륜차 번호판 체계를 오는 20일부터 시행한다고 밝혔다.

이번 조치는 자동차관리법 시행규칙에 따른 것으로, 배달서비스 증가 등 변화하는 이륜차 운행 환경에 대응하기 위해 마련했다. 기존의 소형 번호판과 지역별 관리 체계가 가독성을 떨어뜨린다는 지적에 따라 자동차와 동일한 전국단위 번호 체계로 전환하는 것이 핵심이다.

그동안 이륜차 번호판 상단에 표시되던 서울, 경기 등 행정구역 명칭은 사라진다. 무인 단속 카메라의 인식과 야간 주행 시 식별이 쉽도록 번호판의 디자인과 규격도 함께 개선한다. 번호판 세로 길이를 확대하고 기존 흰색 바탕에 청색 글씨 대신 검정색 글씨를 적용해 시각적 개선과 단속 장비의 인식 가능성을 극대화했다.

이번 개편안은 연구용역과 전문가 자문을 통해 마련한 변경안에 대해 실시한 대국민 설문조사, 전문가 토론회, 공청회 및 일반 국민과 전문가의 폭넓은 의견 수렴을 거쳐 확정했다.

2024년 한국갤럽이 1000명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과 후면 번호판을 알아보기 어렵다는 응답이 96.6%, 개선이 필요하다는 의견이 96.1%로 나타났다. 개선되면 '알아보기 쉽고'(98.5%) '불법운행 방지에 도움이 된다'(94%)는 기대도 확인했다. 같은 해 5월 이륜차 협회, 제작사, 학계, 시민단체 등 10명이 참여한 전문가 토론회와 60명이 참여한 공청회에서도 전국번호 및 디자인 개선안에 찬성하는 의견이 모였다.

새로운 번호판은 3월 20일 이후 신규 사용신고를 하거나 번호판 훼손 등으로 재발급 받는 이륜차에 적용한다. 기존 지역 번호판 사용자도 희망할 경우 새 번호판으로 교체할 수 있다.

박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "이번 이륜차 전국번호판 도입은 이륜차 관리 체계를 고도화하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "특히 번호판의 시인성, 식별성이 개선됨에 따라 이륜차 운전자의 법규 준수율이 자연스럽게 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com