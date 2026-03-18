KT&G, '릴 에이블' 전용스틱 브랜드 '에임'으로 통합

리얼·그래뉼라·베이퍼스틱 11종 재편…소비자 선택 편의성 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT&G가 궐련형 전자담배 '릴 에이블' 전용스틱 라인업을 '에임(AIIM)' 브랜드로 통합 운영한다고 18일 전했다. 기존 전용스틱 제품군을 보다 직관적으로 정리해 소비자 접근성과 선택 편의성을 높이기 위한 전략이다.

이번 리뉴얼을 통해 '릴 에이블' 전용스틱인 리얼 4종, 그래뉼라 6종, 베이퍼스틱 1종 등 총 11종의 제품이 '에임' 브랜드로 통합된다. 이에 따라 '릴 에이블' 전용스틱은 4,800원 가격대의 '에임(AIIM)' 11종과 담배 본연의 풍미를 강조한 4,500원 가격대의 '레임(RAIIM)' 4종 등 총 15종의 라인업으로 운영된다. 리뉴얼 제품은 기존 재고 소진 이후 순차적으로 판매점에 입점될 예정이다.

릴 에이블 전용스틱 '에임(AIIM)' 대표 제품 3종 이미지. [사진=KT&G 제공]

KT&G는 이번 브랜드 통합을 통해 '릴 에이블' 사용자들이 제품 라인업을 보다 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 할 계획이다. 제품군을 단순화해 브랜드 인지도를 높이고, 다양한 기호를 반영한 제품 구성을 통해 소비자 만족도를 강화한다는 전략이다.

KT&G 관계자는 "이번 '에임' 브랜드 통합은 전용스틱 라인업을 보다 직관적으로 구성해 소비자들이 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "앞으로도 소비자 니즈를 반영한 제품과 브랜드 운영을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 KT&G는 궐련형 전자담배 디바이스 최신 모델인 '릴 에이블 3.0'을 지난 2월 28일 플래그십 스토어 '릴 미니멀리움'에 출시했으며, 오는 4월부터 온라인몰과 편의점 등으로 판매 채널을 확대할 예정이다. '릴 에이블 3.0'은 완전 충전 시간을 기존 모델 대비 절반 수준으로 단축하고 예열 시간을 약 10초 줄여 사용 편의성을 높였다. 메탈 소재와 아몰레드 디스플레이, 곡선형 디자인을 적용해 고급감과 그립감도 개선했다.

mkyo@newspim.com