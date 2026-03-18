GS25, '안성재 하이볼' iF 디자인 어워드 수상...업계 유일

'iF 디자인 어워드' 패키지 디자인 부문 본상 받아

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 글로벌 디자인 경쟁력을 입증받았다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 'iF 디자인 어워드 2026'에서 본상을 수상했다고 18일 밝혔다. 이번 수상은 GS25 리브랜딩으로 'iF 디자인 어워드 2021' 커뮤니케이션 부문 본상을 받은 데 이은 두 번째 쾌거다.

GS25는 차별화 주류인 '소비뇽레몬블랑하이볼'을 'iF 디자인 어워드 2026'에 출품했으며 패키지 디자인 부문에서 본상을 수상했다. 해당 부문의 본상 수상은 GS25가 업계 유일하다. 사진은 소비뇽레몬블랑하이볼(사진 왼쪽), 소비뇽레몬블랑하이볼 모델 안성재 셰프 모습. [사진=GS25 제공] nrd@newspim.com

iF 디자인 어워드는 미국의 'IDEA', 독일의 '레드닷'과 함께 글로벌 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 전 세계 1만여 개 출품작을 대상으로 전문가들이 아이디어, 형태, 기능, 차별성, 지속가능성 등을 기준으로 까다롭게 검토해 수상작이 최종 결정된다.

GS25는 차별화 주류인 '소비뇽레몬블랑하이볼'을 'iF 디자인 어워드 2026'에 출품했으며 패키지 디자인 부문에서 본상을 수상했다. 해당 부문의 본상 수상은 GS25가 업계 유일하다.

하이볼 제품에서 흔히 사용되는 원물 이미지 중심의 디자인을 과감히 탈피하고 곡선과 여백으로 상품 특성을 표현한 디자인이 아이디어, 차별성 측면에서 특히 높은 평가를 받았다는 것이 회사의 설명이다.

GS25는 레몬 이미지의 곡선과 캔 여백을 조합해 '보이지 않는 와인잔'을 형상화하는 독창적인 디자인으로, 소비뇽블랑와인 함량만 34.5%에 달하는 '소비뇽레몬블랑하이볼'의 특징을 잘 표현했다.

'소비뇽레몬블랑하이볼'은 안성재 셰프가 선택한 GS25의 차별화 주류다. 이른바 '안성재 하이볼'로 불리며 출시 직후 하이볼 1위 상품에 올라섰으며, 2개월 만에 밀리언셀러에 등극하기도 했다.

GS25는 품질력, 화제성에 이어 디자인 작품성까지 입증한 것에 힘입어, '소비뇽레몬블랑하이볼'의 추가 라인업 확대에도 나선다는 계획이다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 "이번 수상은 GS25가 '라이프스타일 디자인 플랫폼'으로서 글로벌 경쟁력을 입증한 쾌거이자, 안성재 셰프와 200만 소비자가 선택한 미식 경험을 시각적 언어로 구현해 낸 전략적 디자인의 결과물"이라며 "앞으로도 상품 본질을 꿰뚫는 독창적인 마케팅과 디자인 경쟁력을 결합해 차별화된 고객 가치를 제안해 나가겠다"고 밝혔다.

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