공공형 벤처캐피탈, 인천벤처투자 설립…유정복 시장 "유망기업 발굴·투자"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 전략산업 분야의 유망기업을 발굴, 육성하는데 필요한 공공형 벤처캐피탈(CVC) 역할을 할 벤처투자회사가 설립됐다.

인천시는 중소벤처기업부로부터 '인천벤처투자㈜'의 벤처투자회사 등록 승인을 받았다고 18일 밝혔다.

인천벤처사가 들어설 인천 송도의 미추홀타워 [사진=인천시]

인천벤처투자는 시 출연기관인 인천테크노파크(인천TP)가 100% 출자해 설립한 자회사다.

시는 앞으로 인천벤처투자를 통해 지역 산업·창업 정책과 연계한 공공 기반의 전문 벤처투자 기능을 본격적으로 가동하게 됐다.

주요 투자 대상은 시 전략산업인 반도체, 바이오, 로봇, 미래차, 항공, 인공지능(AI), 신재생에너지 분야 혁신기업이다.

인천벤처투자는 민간 벤처캐피탈과의 협력, 정책자금 및 모펀드 연계, 펀드 조성 참여 등을 통해 지역 기업이 외부 자본에 의존하지 않고도 인천 내에서 안정적으로 성장하게 도울 계획이다.

유정복 인천시장은 "인천벤처투자 출범은 단순한 투자회사 설립을 넘어 지역 산업육성 정책과 투자 기능을 연계하는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

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