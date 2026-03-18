샤갈 수작 '빨간 옷을 입은 여인', 경매 나온다…케이옥션 176억 규모

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 미술품 경매사 케이옥션의 3월 경매에 마르크 샤갈의 작품이 출품된다.

케이옥션은 지난 13일 오는 27일 오후 서울 강남구 신사동 본사에서 약 176억원 상당의 미술품 115점을 경매한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 마르크 샤갈의 '빨간 옷을 입은 여인' 작품. [사진=케이옥션] 2026.03.18 alice09@newspim.com

이번 경매에서 주목할 작품은 마르크 샤갈의 1956년작 '빨간 옷을 입은 여인'으로, 추정가는 45억∼90억원이다.

꽃과 여인이 어우러져 샤갈 특유의 서정적인 상상력을 보여주는 작품이다. 꽃과 여인은 샤갈 회화에서 반복적으로 등장하는 상징적 모티프로 사랑과 삶의 기쁨을 암시한다.

추사 김정희의 글씨 '문산자지'는 추사의 제주 유배 시절 작품이다. '초씨역림'의 내용을 채록한 작품으로, 글자 간의 결합을 넘어 완벽한 공간의 미학을 구현한 추사체의 정수이자 독보적인 걸작으로 꼽힌다. 추정가는 1억2000만∼2억원이다.

케이옥션은 "1941년 경성미술구락부 도록에 수록된 실물로 역사적 가치와 진위가 완벽히 검증된 중요한 작품"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 추사 김정희의 '문산자지' 작품. [사진=케이옥션] 2026.03.18 alice09@newspim.com

한국 근현대 미술 부문에서는 단색화 거장들의 약진이 두드러진다.

마포 자루를 활용한 하종현의 '접합', 배압법과 물방울의 미학을 구현한 김창열, 한지의 물성을 수행적으로 풀어낸 박서보의 '묘법' 등 한국 미술의 정체성을 보여주는 작품들이 대거 출품된다.

또한 야요이 쿠사마의 '워터켈론 앤 포크(Watermelon and Fork)', 아야코 록카쿠의 핑거 페인팅 등 국제적인 인지도를 가진 해외 작가들의 작품도 포함돼 글로벌 미술 시장의 흐름을 함께 조망한다.

경매 출품작을 직접 확인할 수 있는 프리뷰 전시는 오는 27일까지 케이옥션 전시장에서 열린다. 전시 기간 중에는 휴일 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다.

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