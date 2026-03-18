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넥써쓰, AI·웹3 기반 콘텐츠 개발사 홀로스튜디오와 MOU 체결

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게임 경제 인프라 크로쓰 포지 활용 토크노믹스 구축

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥써쓰는 AI·웹3 기반 콘텐츠 개발사 홀로스튜디오(HoloStudio)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

홀로스튜디오는 AI 창작 플랫폼 '플레이아츠(PlayArts)'를 개발한 기업으로 글로벌 웹3 개발자 대회인 시디파이(Seedify) 해커톤에서 1위를 기록하며 기술력을 인정받았다.

넥써쓰는 AI·웹3 기반 콘텐츠 개발사 홀로스튜디오(HoloStudio)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다. [사진= 넥써쓰]

양사는 이번 협약을 통해 홀로스튜디오의 대표 프로젝트인 '엘리밈탈(Elememetal)'의 크로쓰 플랫폼 온보딩을 추진한다.

엘리밈탈은 원소 시스템을 활용한 전략형 PVP 카드 게임으로 이용자가 텍스트 프롬프트를 입력해 카드 스킨을 직접 제작할 수 있는 AI 기반 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 시스템이 특징이다.

제작된 카드 스킨은 생성과 동시에 대체불가능토큰(NFT)으로 등록되고 마켓에서 거래할 수 있다.

특히 넥써쓰의 게임 경제 인프라 크로쓰 포지(CROSS Forge)를 활용해 엘리밈탈의 토크노믹스를 구축하고 게임 콘텐츠 고도화를 전개할 계획이다.

크로쓰 포지는 전문적인 블록체인 기술 지식 없이도 게임 개발사가 손쉽게 토큰을 발행할 수 있는 경제 인프라다.

이를 통해 개발사는 간편한 토큰 발행과 초기 유동성을 공급하고 게임 성과를 시장 반응으로 확인할 수 있다.

양사는 이번 협약을 시작으로 홀로스튜디오가 개발 중인 차기 MMO 프로젝트인 '더 플래닛(The Planet)'까지 협력 범위를 확대할 계획이다.

박성철 홀로스튜디오 대표는 "이제 게임은 플레이를 넘어 콘텐츠의 창작자가 되는 방향으로 발전하고 있다"며 "넥써쓰와의 협력을 통해 AI로 제작한 콘텐츠가 블록체인 기반 자산으로 소유되는 경험을 글로벌 시장으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

장현국 넥써쓰 대표는 "게임체인 크로쓰는 지속적으로 양질의 게임을 온보딩하는 오픈 플랫폼"이라며 "크로쓰 포지는 검증된 사용자 기반 토크노믹스를 기반으로 게임이 성공적으로 안착할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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