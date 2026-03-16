[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥써쓰가 세계 최대 게임 개발자 컨퍼런스인 'GDC 2026'에 참가해 글로벌 시장에서의 존재감을 확인하며 성공적으로 행사를 마무리했다고 16일 밝혔다.

넥써쓰는 지난 11일부터 13일까지 샌프란시스코 모스콘 센터에서 단독 부스를 운영하며 전 세계 게임 관계자들과 소통했다. 행사 기간 동안 넥써쓰 부스에는 약 500여 명의 방문객 발길이 이어졌다.

넥써쓰, 'GDC 2026' 성황리 종료… 글로벌 게임 생태계 확장 가속 [사진=넥써쓰]

특히 두바이 종합상품센터(DMCC), 트론(TRON), 버스에잇(verse8), 블록체인 게임 얼라이언스(BGA) 등 글로벌 파트너사들과 협업해 부스를 운영했다. 현장에서 진행된 '미니 세션'에서는 매회 활발한 비즈니스 논의가 이어졌다.

앞서 10일 웨스트홀(West Hall)에서 열린 GDC 세션에서는 넥써쓰 이이삭 AI·블록체인 총괄 리더가 연사로 나섰다. 그는 '에이전트버스: 에이전트가 만드는 게임의 미래'를 주제로 발표하며 인공지능 에이전트와 블록체인이 결합된 차세대 게임 생태계 비전을 소개했다.

기술 및 네트워크 확장을 위한 전략적 파트너십(MOU) 성과도 잇따랐다. 넥써쓰는 GDC 현장에서 ▲울브스다오(WolvesDAO)와 웹3 게임 오피니언 리더 네트워크 구축 및 유망 프로젝트 발굴 협력 ▲데브 스트림 랩스(Dev Stream Labs)와 AI 기반 데브옵스(DevOps) 자동화를 통한 게임 개발 효율성 제고 협력을 체결했다. 또한 ▲머소(Merso)와 AI 기반 할부 결제 인프라 도입 및 공동 게임 소싱을 위한 업무협약을 맺으며 크로쓰(CROSS) 생태계 경쟁력을 한층 강화했다.

넥써쓰는 행사 종료 후 현장에서 접수된 다양한 비즈니스 문의를 바탕으로 글로벌 서비스 확장과 파트너십 후속 논의를 이어갈 계획이다. 특히 GDC 현장에서 구축된 글로벌 개발사 및 파트너 네트워크를 기반으로 크로쓰 생태계 확장과 신규 프로젝트 협력을 본격적으로 추진할 예정이다.

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