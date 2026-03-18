이수앱지스, 이집트와 '애브서틴' 공급 계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 희귀질환 치료제 전문기업 이수앱지스는 이집트 희귀질환 치료제 전문 기업과 고셔병 치료제 '애브서틴' 공급 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약에 따라 현지 파트너사는 이집트 내 품목 허가 및 판매를 담당한다. 양사는 허가 절차를 진행한 뒤 현지 공급에 나설 예정이다.
이수앱지스는 최근 중동·북아프리카(MENA) 지역에서 수출 확대 흐름을 이어가고 있다. 회사는 지난 2022년 알제리 진출 이후 사업을 확대해 왔으며, 지난해 이라크 수출을 통해 약 65억원의 매출을 기록했다.
특히 이번 이집트 계약은 기존 알제리·이라크에 이어 MENA 핵심 국가로 공급을 확대하는 사례로, 지역 내 매출 기반을 추가 확보했다는 평가다. 이수앱지스는 이집트를 포함한 주요 국가를 중심으로 추가 공급 계약을 추진하며, 애브서틴의 해외 매출 비중을 확대해 나갈 계획이다.
회사 관계자는 "이집트는 MENA 지역 내 제약 시장 규모가 큰 국가 중 하나"라며 "알제리와 이라크에 이어 공급 국가를 확대하며 지역 내 사업 기반을 강화하고 있다"고 말했다. 이어 "최근 모로코 공급 계약을 체결했으며 추가 진출 국가도 검토 중"이라고 밝혔다.
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