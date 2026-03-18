시민사회, 이란 전쟁 반대…"호르무즈 파병 요구 거부해야"

"미국·이스라엘, 이란 침공은 국제법 위반 불법행위"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 시민사회가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 파병 요구를 규탄하며 정부는 이를 거부해야 한다고 촉구했다.

전국민주노동조합총연맹과 정의당 등 각계 단체 및 정당은 18일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 기자회견을 열고 '미국과 이스라엘의 이란 침략 사태에 대한 각계공동시국선언문'을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 18일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 시민사회단체, 정당 등 각계 단체들이 '미국과 이스라엘의 이란 침략 사태에 대한 각계공동시국선언문'을 발표하고 있다. 2026.03.18 lahbj11@newspim.com

이들은 "미국과 이스라엘의 이란 침공은 유엔 헌장과 국제법을 정면으로 위반한 불법행위"라며 "국제사회가 그동안 형성한 최소한의 규범마저 짓밟은 전쟁범죄"라고 비판했다.

또한 한국이 전쟁에 동참할 수 없다며 목소리를 높였다. 참석자들은 "미국과 이스라엘의 일방적인 침략전쟁 뒷처리를 우리가 맡아야 할 이유는 없고 만일 정부가 호르무즈 해협에 해군을 파견한다면 이는 명백한 전쟁 동참"이라며 "헌법 5조 1항 '대한민국은 국제평화 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다'에 위배되는 위헌행위"라고 강조했다.

아울러 정부와 국회가 파병 문제에 대해 확실한 선을 그어야 한다고 입을 모았다. 윤복남 민주사회를위한변호사모임 회장은 "정부는 트럼프 대통령의 군함 파견 요구에 응할 것이 아니라 오히려 미국에 무력행위 중단을 촉구해야 한다"고 목소리를 높였다.

이날 시국선언에는 민주노총, 정의당 등 660개 단체와 개인 1715명이 동참했다. 기자회견 장소에는 약 150명이 참석했다. 이들은 '미국의 파병 압박 규탄한다', '정부는 파병 요구 거부하라' 등 피켓을 들고 "한국 정부는 침략전쟁에 협력말라! 호르무즈 해협 파병 요구 거부하라" 등 구호를 외치며 시위를 이어갔다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 14일 소셜미디어(SNS)인 '트루스소셜'을 통해 한국을 포함한 7개국에 호르무즈 해협으로 군함 등을 파견할 것을 요구했다.

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