SK하이닉스, 2030년 '자율형 팹' 구축 선언…'생산·제조 혁신' 추진

오퍼레이셔널 AI·피지컬 AI·디지털 트윈 3축 제시

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI) 시대 급증하는 반도체 수요에 대응하기 위해 2030년까지 '자율형 팹(공장)' 구축에 나선다. 생산능력 확대와 제조 혁신을 동시에 추진해 공급 한계를 돌파하겠다는 전략이다.

도승용 SK하이닉스 DT부문장은 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산호세에서 열린 엔비디아 'GTC 2026' 행사 내 패널 토론 '제조업의 미래를 설계하다(Building the Future of Manufacturing)'에서 이 같은 구상을 공개했다.

도 부사장은 "AI 수요 급증에 대응하는 과정에서 생산능력 확대와 제조 혁신이라는 이중 과제에 직면해 있다"며 "반도체 수요는 빠르게 증가하지만, 제조는 같은 속도로 확장되기 어려운 구조적 한계가 있다"고 지적했다.

엔비디아 GTC 2026 패널 토론에 참석한 도승용 SK하이닉스 도승용 부사장(DT 담당). [사진=SK하이닉스]

특히 "AI 메모리 수요 증가에 따라 한국 및 글로벌 차원의 생산능력 확대를 추진 중이며, 미국 인디애나 투자도 그 일환"이라며 "신규 팹은 건설부터 양산 안정화까지 시간이 필요한 만큼, 기존 라인의 효율 개선이 병행돼야 한다"고 강조했다. 또 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가·맞춤형 제품 비중이 확대되면서 공정 복잡도가 높아지고, 품질·비용·속도 간 균형을 맞추는 의사결정이 더욱 어려워졌다고 짚었다.

SK하이닉스는 이를 해결하기 위한 핵심 구조로 ▲오퍼레이셔널 AI ▲피지컬 AI ▲디지털 트윈 등 자율형 팹의 세가지 축을 제시했다.

오퍼레이셔널 AI는 공장의 '두뇌' 역할을 맡는다. 엔지니어의 경험과 판단을 데이터 기반으로 구현해 설비 유지보수와 결함 분석 등에 적용하며, 관련 처리 시간을 50% 이상 단축했다는 설명이다.

엔비디아 GTC 2026 패널 토론에 참석한 도승용 SK하이닉스 도승용 부사장(DT 담당). [사진=SK하이닉스]

피지컬 AI는 공장의 '실행 체계'다. 웨이퍼 이송 장치(OHT) 등 물류 시스템을 AI와 결합해 지능화하고, 비전 기반 로봇과 자율이동로봇(AMR)을 도입해 부품 공급·화학 물질 처리·장비 유지보수 영역까지 자동화를 확장한다. 이를 통해 부품 재고를 약 30% 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

디지털 트윈은 시뮬레이션 환경을 담당한다. SK하이닉스는 엔비디아 옴니버스 기반으로 실제 공장을 가상 공간에 구현해 생산 흐름, 물류 이동, 공정 조건 등을 사전에 검증하고 있다. 생산 중단 없이 공정 최적화와 AI 학습을 동시에 수행할 수 있다는 점이 특징이다.

도 부사장은 "SK하이닉스는 세 축을 유기적으로 결합해 보다 빠르고 유연한 차세대 제조 체계를 구축할 계획"이라고 했다.

kji01@newspim.com