SK하이닉스, 10나노급 6세대 D램 '1c LPDDR6' 개발

하반기 공급…온디바이스 AI 메모리 겨냥
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = SK하이닉스가 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 16Gb(기가비트) LPDDR6 D램을 개발하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.
지난 1월 CES에서 해당 제품을 공개한 이후 최근 개발 인증을 마친 SK하이닉스는 상반기 내 양산 준비를 완료하고 하반기부터 제품을 공급해 인공지능(AI) 구현에 최적화된 범용 메모리 라인업을 구축한다는 방침이다.
SK하이닉스 측은 "상반기내 양산 준비를 마치고, 하반기부터 제품을 공급해 AI 구현에 최적화된 범용 메모리 제품 라인업을 구축해 나갈 것"이라고 강조했다.
LPDDR6는 전력 소모 최소화가 핵심인 모바일용 D램 규격의 최신 버전으로, 온디바이스 AI가 탑재된 스마트폰이나 태블릿 등에 주로 활용된다. 이번 1c LPDDR6는 대역폭 확장을 통해 이전 세대보다 데이터 처리 속도가 33% 향상됐으며, 동작 속도는 기본 10.7Gbps 이상을 구현해 기존 제품의 최대치를 상회한다.
전력 효율 개선을 위해서는 서브 채널 구조와 DVFS(동적 전압·주파수 조절) 기술이 적용됐다. 필요한 데이터 경로만 선택적으로 동작하게 하는 서브 채널 구조와 모바일 환경에 따라 전압과 주파수를 조절하는 DVFS를 통해 전력 소모를 이전 세대 대비 20% 이상 줄였다. 특히 게임 등 고사양 환경에서는 최고 대역폭으로 동작하고 평상시에는 전력을 낮추도록 설계되어 배터리 사용 시간 연장과 멀티태스킹 최적화를 지원한다.
SK하이닉스 관계자는 "앞으로도 고객과 함께 AI 메모리 솔루션을 시장에 적시 공급해 온디바이스 AI 사용자들에게 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com