전북자치도, 퇴원환자 '통합돌봄 협력체계' 구축

도내 의료기관 시군 참여 맞춤형 돌봄서비스 연계 강화

병원에서 지역사회로 이어지는 의료돌봄 안전망 구축 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 퇴원환자의 돌봄 공백 해소를 위한 협력체계 구축에 나섰다.

도는 지난 17일 도청에서 도내 의료기관과 시군이 참여한 가운데 '퇴원환자 통합돌봄 연계서비스 업무협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.

전북자치도가 퇴원환자 통합돌봄 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다[사진=전북자치도] 2026.03.18 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 병원 치료 이후 환자가 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 의료·돌봄·복지 서비스를 연계하는 데 목적을 두고 있다.

협약에는 전북특별자치도와 시군을 비롯해 전북대병원, 원광대병원, 예수병원, 정읍아산병원, 군산의료원, 남원의료원, 전주대자인병원, 전주병원, 전주고려병원, 동군산병원, 정읍한국병원, 고창병원 등 12개 의료기관이 참여했다.

협약에 따라 의료기관은 퇴원을 앞둔 환자의 건강 상태와 돌봄 필요도를 평가해 대상자를 조기에 발굴하고, 지역사회 돌봄이 필요한 환자를 지자체에 연계한다.

지자체는 방문진료와 재가 돌봄, 생활지원 등 맞춤형 통합돌봄 서비스를 제공해 퇴원 이후에도 지속적인 관리가 이뤄지도록 지원할 계획이다.

또 협약기관 간 협력 네트워크를 구축해 대상자 발굴과 서비스 연계를 강화하고, 지역사회 중심 통합돌봄 체계의 안정적 운영을 도모한다.

방상윤 전북자치도 복지여성보건국장은 "고령화와 의료 취약지역 특성을 고려할 때 퇴원 이후 돌봄 연계가 중요하다"며 "병원에서 지역사회로 이어지는 의료 안전망을 구축해 환자의 안정적 생활을 지원하겠다"고 말했다.

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