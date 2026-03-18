대구시, 서울 코엑스 '내나라 여행박람회' 참가

19~22일 코엑스 마곡서 '대구관광 홍보관' 운영

대구 여행 체크리스트·포토존·퀴즈 이벤트 등 참여형 콘텐츠 강화

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 오는 19일부터 22일까지 서울 코엑스(COEX) 마곡에서 열리는 '2026 내나라 여행박람회'에 참가해 대구만의 차별화된 관광 매력을 알리는 '대구관광 홍보관'을 운영한다고 18일 밝혔다.

'FUN FUN한 대구, 뻔뻔한 여행'을 주제로 운영되는 이번 홍보관은 단순히 정보를 전달하는 기존 방식에서 벗어나, 대구에 오면 반드시 경험해야 할 활동을 테마별로 엮은 '대구 여행 체크리스트'를 선보이며 관람객들의 발길을 사로잡을 예정이다. 특히 방문객의 성향을 고려한 맞춤형 콘텐츠가 돋보인다. 축제 마니아들을 위해 봄의 에너지가 가득한 '2026 판타지아대구페스타'와 전 세계 육상인들의 축제 '2026 대구세계마스터즈 육상경기대회'를 소개하며 대구의 역동적인 매력을 강조한다.

대구시는 엑스코서 열리는 '내나라 여행박람회' 에 참가한다.[사진=대구시] 2026.03.18 yrk525@newspim.com

또한 미식가들의 입맛을 사로잡을 대구만의 맛 '대구 10미(味)' 미식 여행 정보도 풍성하게 제공하고, 뚜벅이 여행자를 위한 '대구시티투어' 활용법까지 소개해 완벽한 대구 여행 가이드를 제시한다. 방문객과 소통하는 체험 프로그램도 한층 강화했다. 홍보관 내에는 최신 트렌드를 반영한 '반사경 포토존'을 설치해 방문객들이 '인생샷'을 남길 수 있는 즐길 거리를 제공한다.

이 밖에도 대구의 주요 명소를 사진으로 알아맞히는 '대구 퀴즈 이벤트'와 '대구여행 명패 보석십자수 만들기' 등 관람객의 오감을 만족시키는 다채로운 이벤트가 상시 운영된다.

황보란 대구광역시 문화체육관광국장은 "이번 박람회를 통해 축제와 미식이 어우러진 대구만의 차별화된 콘텐츠를 널리 알리고, 더 많은 관광객이 대구의 매력을 직접 경험할 수 있도록 지역 관광 마케팅에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 문화체육관광부가 주최하는 '내나라 여행박람회'는 전국 200여 개 기관 및 업체가 참여하는 국내 최대 규모의 여행 전문 박람회로, 올해는 '일상을 넘는 여행, 지역에 남는 여행'을 슬로건으로 전국 각지의 알찬 여행 정보와 함께 사찰음식 시연회, 지역균형발전 콘퍼런스 등 다양한 부대행사가 함께 진행된다.

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